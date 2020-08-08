交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 置業家居 2020/08/08 分享： 【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir），驗收1A座低層E室，實用面積442平方呎的2房單位。鍾Sir指出單位質素相當不錯，只有小量瑕疵處，因此獲得97分好成績。 鍾Sir表示，兩扇露台 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 今日 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 Club Regency Grand 引入共享空間概念 今日 Club Regency Grand 引入共享空間概念 最新專欄文章 更多 Club Regency Grand 引入共享空間概念 今日 Club Regency Grand 引入共享空間概念 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 今日 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售 今日 上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售 租金回軟 伺機吼大單位租盤 2020/08/01 租金回軟 伺機吼大單位租盤 居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易 2020/08/01 居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入