交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】

【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir），驗收1A座低層E室，實用面積442平方呎的2房單位。鍾Sir指出單位質素相當不錯，只有小量瑕疵處，因此獲得97分好成績。

鍾Sir表示，兩扇露台

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