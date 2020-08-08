  • 29°C
香港時間 : 2020808日 (六) 04:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Club Regency Grand 引入共享空間概念

置業家居 2020/08/08

分享：

屯門御半山發展項目住客會所Club Regency Grand，整個會所連園林面積逾7.5萬平方呎，亦提供一應俱全的動靜態設施，住客會所亦引入嶄新的共享空間概念，並提供多項「共享生活」設施及服務。

室內

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起
今日
御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起
交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】
今日
交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】

最新專欄文章 更多

交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】
今日
交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】
御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起
今日
御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起
上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售
今日
上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售
租金回軟 伺機吼大單位租盤
2020/08/01
租金回軟 伺機吼大單位租盤
居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易
2020/08/01
居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易

上一篇文章

交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】

下一篇文章

CCL按周跌0.52% 最新報180.74點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫
全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫
國情知聞 - 中國新規劃 提防去兩化
中國新規劃 提防去兩化