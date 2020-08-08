Club Regency Grand 引入共享空間概念 置業家居 2020/08/08 分享： 屯門御半山發展項目住客會所Club Regency Grand，整個會所連園林面積逾7.5萬平方呎，亦提供一應俱全的動靜態設施，住客會所亦引入嶄新的共享空間概念，並提供多項「共享生活」設施及服務。 室內 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 今日 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 今日 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 最新專欄文章 更多 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 今日 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 今日 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售 今日 上源 會所設施動靜皆宜 90伙餘貨現樓推售 租金回軟 伺機吼大單位租盤 2020/08/01 租金回軟 伺機吼大單位租盤 居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易 2020/08/01 居屋鬆綁貨 最平$468萬有交易 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入