Club Regency Grand 引入共享空間概念

屯門御半山發展項目住客會所Club Regency Grand，整個會所連園林面積逾7.5萬平方呎，亦提供一應俱全的動靜態設施，住客會所亦引入嶄新的共享空間概念，並提供多項「共享生活」設施及服務。

室內

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