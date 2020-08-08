CCL按周跌0.52% 最新報180.74點 置業家居 2020/08/08 分享： 中原城市領先指數CCL報180.74點（根據2020年7月27日至8月2日簽訂正式買賣合約，2020年7月13日至7月19日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.52%，連跌2周共0.57%。 四區樓價方面， ... 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL連升3周後回軟 料短期內高位反覆 2020/08/01 CCL連升3周後回軟 料短期內高位反覆 CCL按周升0.53% 報181.77點 創36周新高 2020/07/25 CCL按周升0.53% 報181.77點 創36周新高 CCL報180.81點 連升兩周 按周漲1.04% 2020/07/18 CCL報180.81點 連升兩周 按周漲1.04% CCL按周升0.27% 走勢反覆 報178.95點 2020/07/11 CCL按周升0.27% 走勢反覆 報178.95點 CCL按周跌1.46% 反映社會事件憂慮 2020/07/04 CCL按周跌1.46% 反映社會事件憂慮 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入