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中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場

置業家居 2020/08/08

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珠海橫琴由於佔盡地利，所以一直為發展商爭持的地方，而坐擁灣區橋頭堡優勢的中冶逸璟公館，新近加推約50個單位，門檻由￥530萬起。

由珠海中冶名恒置業發展的逸璟公館，項目位處珠海橫琴國際旅遊島「十里山海」

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欄名 : 國內置業

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