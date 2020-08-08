中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 置業家居 2020/08/08 分享： 珠海橫琴由於佔盡地利，所以一直為發展商爭持的地方，而坐擁灣區橋頭堡優勢的中冶逸璟公館，新近加推約50個單位，門檻由￥530萬起。 由珠海中冶名恒置業發展的逸璟公館，項目位處珠海橫琴國際旅遊島「十里山海」 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 2020/08/01 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 2020/07/25 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 2020/07/18 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 2020/07/11 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 2020/07/04 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 人民幣 發展商 珠海 中冶逸璟公館 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入