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Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區

置業家居 2020/08/08

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英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國倫敦西北區大型項目Millbrook Park The Plaza位於Barnet區，猶如香港的「九龍塘」，屬大型綜合社區Millbrook

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欄名 : 海外置業

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