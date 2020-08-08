澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 副刊版 2020/08/08 分享： 新冠肺炎疫情蔓延全球，也許水底才是目前「免疫」之地。日前，大堡礁首座水下藝術博物館（Museum of Underwater Art）正式面世，位於澳洲昆士蘭北部湯斯維爾（Townsville），不僅 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 2020/08/04 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 米芝蓮逸東軒 推外賣自取砂窩小菜煲 2020/07/28 米芝蓮逸東軒 推外賣自取砂窩小菜煲 東京舊澡室化身文藝場 藝術錢湯+Cafe宮之湯開業 2020/07/25 東京舊澡室化身文藝場 藝術錢湯+Cafe宮之湯開業 綫上虛擬導覽 暢遊世界奇觀 2020/07/24 綫上虛擬導覽 暢遊世界奇觀 國泰首推外賣服務 $40午餐連飲品 2020/07/21 國泰首推外賣服務 $40午餐連飲品 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 澳洲 博物館 雕塑 攝影師 潛水 大堡礁 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入