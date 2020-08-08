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澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育

副刊版 2020/08/08

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新冠肺炎疫情蔓延全球，也許水底才是目前「免疫」之地。日前，大堡礁首座水下藝術博物館（Museum of Underwater Art）正式面世，位於澳洲昆士蘭北部湯斯維爾（Townsville），不僅

...

欄名 : 旅事通

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