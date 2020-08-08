疫下即棄文化 走塑政策落後捱打

疫情轉劇加上限制堂食，即棄餐具等塑膠垃圾究竟有沒有增加？環保署先後兩次回覆傳媒：「未能確定」，並指出今年頭五個月的都市固體廢物量減少了6%。

未能確定，因為沒做相關的垃圾分類調查。只是，看到滿街垃圾桶被一袋二袋的餐盒垃圾塞爆，稍有常識也能判斷。

疫下廢膠增量 環保署未能確定

我向食環署的工會、地區幫辦、垃圾站管工、前綫清潔工探問，大家不約而同指出：保守估計，家居垃圾增加兩成，情況嚴峻的區域更激增四成左右，最多是飯盒等即棄餐具和廚餘。

這些估算當然談不上精準或具代表性，但連我也懂得找上主責處理家居廢物的食環署，環保署何不拍門了解？哪怕只是初步評估，對於如何應付眼前危機，好歹也有參考價值。部門間何苦各自為政，對眼前事實視而不見？

香港的垃圾有四大類，分別來自家居、商業、工業和建築業，前三類統稱「都市固體廢物」。環保署回應傳媒時，說得出都市固體廢物在今年頭五個月減少6%，按理至少能初步整理出家居、工商垃圾的增減情況，若再輔以前綫同事的觀察，就疫情中的垃圾問題說出個所以然。

應向食環了解 調整公共政策

這樣做的目的，不是為了見報，而是調整危機中的公共政策。

假如前綫人員觀察合理，都市廢膠真箇大幅增長，我們便要問現時的減塑及回收系統，能否接得住這趨勢帶來的挑戰。

不用水晶球也能預視，疫情下的香港，整體廢物量減少，但包裝和防疫等塑料廢物大增。經濟停頓加上缺乏外地遊客，無疑減少了商業垃圾，但待疫情過去，工商廢物量自會攀升，令都固廢物量「回復正常」。反而，公眾在疫情期間養成外賣點餐和不走塑的習慣，造成的惡果，卻是長遠的，只怕會令相關垃圾量有增無減。

換句話說，由疫情加持的即棄文化，將大大抵銷大家過去辛苦耕耘的減廢成果，必須當機立斷，積極應對。

台泰星美掌數據 密切跟進問題

說來慚愧，香港官方公開的廢物數據，「最新」的只到2018年，堪稱舊聞了。反觀比鄰的台灣，官方網頁公開了2020年頭六個月的按月垃圾收集資料，當中涵蓋垃圾總量及相關數據，大概能推算出家居工商等廢物數量。泰國污染防治部門最近也發表報告，指疫情下的外賣量大增三倍，塑料包裝垃圾量由每日5,500公噸，跳增15%至6300公噸。新加坡則在六月五日的世界環境日公布調查，指在半封城的兩個月間，由外賣帶動的新增塑膠垃圾量高達1,334公噸，相當於92部雙層巴士那麼重。

太平洋彼岸的美國，透過調查多家龍頭廢物管理公司，掌握疫情下商業廢物量下降16%，以及四月份堆填區廢物收集量銳減12%至20%的數據。公眾減少出門，大大刺激了快遞、披薩外賣等紙箱包裝的需求，家居廢紙回收量大增。但當地業界估計披薩等外賣包裝或沾上油脂和奶酪，易弄污其他廢紙，影響回收及再造質量，計劃推出乾淨回收的措施應付需求。

認真收集數據 積極應對第一步

按本地慣例，2019年的《都市固體廢物監察報告》最快年底才會公諸於世，別指望及時掌握2020年的數據了。然而，在新冠肺炎疫情下，再緊抱老黃曆舊方法，不認真及盡快收集、分析及公布數據，我們只有繼續落後捱打的份兒。

▲ 疫下即棄文化，將大大抵銷大家過去辛苦耕耘的減廢成果，必須當機立斷，積極應對。（資料圖片）