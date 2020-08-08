劇變當前 創業家看見「不一樣香港」

五、六十年代，內地飽受政治經濟動盪，大量新移民從江浙一帶湧港。當時上海及江浙一帶既是內地生產重鎮，文化和科技發展程度也領先全國。這批新移民帶着資金和技術到港，完成香港第一次經濟轉型，令香港成為亞洲地區的工業和貿易中心。

港臨第3次轉型 高端人才關鍵

至八、九十年代，內地改革開放，經濟發展迅速，香港成為內地的主要門戶，於是成就了第二次經濟轉型：香港一方面在廣東省拓展製造業，一方面吸納全球金融行業精英到港，股市及金融服務行業迅猛發展，建成為世界金融中心。

時至今日，香港面臨第三次轉型，朝向科技創新的方向進發。過去兩次成功，全賴數十年來大量人才湧入，他們更以香港為家和事業的根基。同樣道理，今次轉型能否成功，並建成為國際科創中心，國際間的高端科技人才是否選擇在港生活、創業便至關緊要。

發揮整合力量 有力挑戰矽谷

過去二十年，我們見證了一河之隔的深圳，經歷了翻天覆地的變革。今日的深圳絕對是中國的冒險家樂園、創新科技的搖籃、國內人才的聚集地。也許因為這樣，很多人認為香港不可能跟深圳競爭，「我們起步太遲」、「無根基、無人才、無資金」、「生活成本太貴」等都是大家對香港的疑問。

然而，筆者看到的並不一樣：香港還有很多無可取代的優勢，香港吸引國際人才的條件絕對高於深圳，更重要的是，我們看到的並不是香港要和深圳競爭，而是整合香港周邊城市，從而發揮合作互補的力量，這樣，未來我們即使不乏挑戰，也絕對有潛力挑戰美國矽谷作為國際科創中心的地位。

國際聯繫優勢 助大灣區發圍

其實除筆者外，一羣本地的創業家也看見這個「不一樣的香港」，認為憑藉香港獨有的體制、人才、高等教育、國際聯繫等優勢，香港可發展成大灣區中的創科核心。就整個大灣區而言，其潛質比起三藩市灣區也毫不遜色。例如大灣區集中了大珠三角地區的機場群和港口群，貨物處理量全球第一。大灣區又有廣泛而深入的產業供應鏈，能為創新科技概念的商品化提供全面支援。廣東省也擁有國內規模最大的科研產業集群，形成科研人才的強大協同作用。

這種史無前例的機遇推動筆者和這羣志同道合的創業家成立了「創科未來（Innovate for Future）。這是一個智庫組織，着重以創業家的角度向政府提供實在、有建議性的方略，更進一步利用創業家的創新和顛覆思維，去推動政府政策發展和改革。除了向政府建言外，「創科未來」也計劃讓市民大眾對創科有更多認識，支持香港第三度轉型成為「國際科技科創中心」。未來，我們希望每周在這裏分享包括政策評論、前沿科技介紹、甚至創業期間遇到的奇人奇事—共通點乃大部分文章都是由創科老闆自己執筆，希望往後能帶給讀者新知和啟發。

▲ 未來香港即使不乏挑戰，也絕對有潛力挑戰美國矽谷作為國際科創中心的地位。（資料圖片）