回歸後來港內地移民 更親建制派？

近年，特區政府推行不少新的移民政策，如輸入內地人才計劃和非本地畢業生留港╱回港就業安排，鼓勵內地居民移居香港，當中不少內地移民居港七年後登記成為選民。

自認本土派比例 與港出生者無異

對這些回歸後來港定居的選民，由於居港日子較短，坊間普遍認為他們的政治態度不單不同於本地出生者，甚至和回歸前已經來港的內地出生選民比較，也更支持建制派，本文以香港亞太研究所2016年的立法會選舉調查，檢測情況是否如此。

根據調查所得，回歸後移居香港者已經佔整體內地出生選民的15.3%，由於要居港連續七年或以上才可成為永久性居民，並取得登記選民資格，故此，回歸後移居香港者比例不低，可見他們對香港選舉相當熱心。他們的政治態度成為近期熱門的議題，他們的立場對選舉結果有何影響，受到關注。

究竟回歸後來港定居的內地出生者是否較親建制派？從政治定位分析，回歸前和回歸後移居香港者，都是較香港出生者傾向自認建制派或沒有政治取向，回歸前移居者在這兩方面的比例是24.7%和19.4%，回歸後移居者是18.6%和20.4%（香港出生者是12.3%和11.4%），而他們比香港出生者較少自認中間派或民主派，回歸前移居者的相關比例是18.9%和26.3%，回歸後移居者是14.2%和28.3%（香港出生者是27.2%和32.6%）。

不過，回歸前和回歸後移居者有一個較明顯的分別，此即回歸前移居者自認本土派的比例（4.2%），明顯低於香港出生者（12.3%），但回歸後移居者自認本土派的比例（11.5%），則和香港出生者沒有明顯分別。

較回歸前來港者 更年輕學歷高

再從投票選擇分析，在地方選區，與香港出生者相比，內地出生選民較傾向投票給建制派（回歸前移居44.6%，回歸後移居34.9%，香港出生27.2%），而較少投票給本土派（回歸前移居7.8%，回歸後移居17.9%，香港出生21.0%）。

在區議會（第二）功能界別，回歸前移居者投票給建制派周浩鼎名單（16.5%）和王國興名單（12.5%）的比例較香港出生者（9.7%和5.4%）高，而投票給泛民主派鄺俊宇名單（13.6%）和梁耀忠名單（7.2%）的比例，較香港出生者（25.6%和16.0%）低；回歸後移居者的相關比例是8.2%、9.2%、21.4%和13.3%，與香港出生者的差異不大。

我們最後進行對數迴歸分析投票選擇，控制個人社經背景的影響後，無論在地方選區還是區議會（第二）功能界別，回歸前移居的內地出生選民，都較香港出生者傾向投票給建制派，然而，回歸後移居的內地出生選民對泛民主派與建制派之間的取捨，則與香港出生者沒有顯著差異。

爭取移民選票 拓多元政治光譜

由此可見，回歸後來港的內地出生選民不一定較親建制派，原因之一是他們的社經背景——較多是年輕和高學歷人士，與回歸前來港者有別，因而在政治取態上未必比早年來港者更親建制派。

基於此，就算是泛民主派及本土派政團，其實也應爭取移民選民的手上一票，畢竟，在香港這個多元社會，拓展政治光譜，吸納更多支持者，才是壯大自身政治力量的王道方法。（系列之五）

▲ 在香港這個多元社會，就算是泛民主派及本土派政團，其實也應爭取移民選民的手上一票。（資料圖片）