全民檢測增誘因 遏陰謀論免礙抗疫

新冠肺炎疫情持續，本港的病毒檢測連月來遭詬病既少且慢，港府早前求助中央後，終能大幅提升能力，最快兩星期後展開全民社區檢測。人命關天，坊間卻出現抹黑陰謀論，諸如基因樣本將送內地，不單屬無的放矢，蠱惑人心，更是草菅人命，因政治利益喪失良知，公眾可從新聞中見到這些政棍敗類。

全民檢測是邁出抗疫一大步，港府應盡快虛心與醫療專家敲定採樣方式、收發樣本等細節，且多加解說背後考量，增加誘因鼓勵檢驗，以換取最大抗疫效果，助社會、經濟盡快復常。

政棍敗類阻撓 草菅人命失良知

2、3月爆疫初期，醫管局和衞生署病毒檢測量日均僅得千餘二千次，遠遜政府專家顧問如袁國勇主張的至少7,500次，我們多番建議求助內地及私企，紓緩公營人手、器材壓力，特首林鄭月娥昨天終宣布全民自願社區檢測計劃，免費替數以百萬計市民化驗，冀早識別、隔離和治療，切斷隱形傳播鏈。

港府闡釋，全民檢測會遵從5大原則，包括迅速提供服務、恪守社交距離、便民和電子化、流程安全有序，以及保障個人私隱，不少細節尚待敲定，但已直截了當反駁基因樣本會北送內地的謠言、污衊。

特首強調，化驗室完全不會知道受驗人士身份，只負責辨別染病與否，再交由衞生署按條碼聯絡確診者，樣本其後會在港銷毁，一切沿用既有做法。今次安排自願檢驗，顯然是顧及私隱下可取的折衷方案。

當局近月化驗社區特定群組13.7萬人次後，成功找出54個陽性個案，確診率約為0.04%，從而推算全港約有1,500名隱形病人。眼下港府得到兩大方面支援，據悉每日能化驗多達30萬至40萬人，加上籌建臨時醫院和床位可免除後顧之憂，絕不應受別有用心的陰謀論者，或社會整體缺乏互信所礙，須設法吸引更多人化驗。

就港府被指突然棄用慣常的深喉唾液採樣，食衞局局長陳肇始明言，不同採樣方法成效相若，都有採用，將與專家商討怎在符合5大原則下獲取最好效果。

釐清採樣爭議 順勢推行健康碼

哪種採樣更準確，連專家都莫衷一是，市民更難判斷，但鼻咽拭子要插入棉花棒，確會帶來不安以至損傷。當局今後須以實例詳加解釋以釋疑慮，如想混合樣本加快化驗，其實只能用咽拭子。

從重災區黃大仙試過化驗瓶一樽難求可見，真正擔心染疫者勢必願意參與社區檢測，但不少隱形病人毫無病徵，染疫全不自知，始終要推出方便且安全的留樣本辦法，增加檢驗誘因，像南韓大量隨時歡迎行人和駕車人士的檢測站，屬成功先例。港府過去礙於人力所限，不會另行通知結果陰性的市民，今後正好能參考澳門，讓全民免費檢測一次，兼且發出健康碼，方便公商務需要，增加檢測誘因。

港府抗疫每每受質疑欠缺全盤周詳計劃，惟有了中央支援，不用凡事左支右絀，終於能為預防冬季疫情籌建「火神山醫院」，也有餘力準備多次檢驗老人院員工一類高危群組。要防疫事半功倍，市民亦別輕易受陰謀論誤導，應踴躍參與化驗，官民攜手才能杜絕隱形傳播。

責任編輯：陳靜芬