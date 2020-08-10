早早就聽聞王家衛暗渡上海，完成隔離後，就要投入《繁花》的拍攝。之前聽得多是拍電影，前兩天官宣出來了，最先拍成的，該是網劇版。長達三十集，每集四十五分鐘，王家衛是總導演和監製。在內地，總導演的名頭有點不明，可能是掛名，但也有可能會真的落場指拍。

官宣最大的發現，是誰來演主角？因為之前一直說全劇要講上海話去襯合原著，那問題就來了：中國能說上海話的合適著名演員，沒有很多選擇啊！但其實，會不會真的全講上海話還真不一定，因為原著其實也並非全上海話寫成，至於若真以上海方言去拍，全國播映的認可度可有一點難度。

有關上海話，我就問過作者金宇澄，金老其實是好巧妙的把一些上海的特有用語及語氣，套到創作中，所以小說本身不是一本上海人以外就看不明的方言作品。他描述的，其實更多是一種上海人的生活狀態及性格，比如說，上海男人的「不響」，女人的「嗲」。

說回懂上海話的演員，現中國最有名氣的應是徐崢。對，很多人都忘記了他上海人身份似的，但我看過他未走紅時，大約三十年前的北影學生程耳的作品，他一口上海話流利到以為是配音。他外形和年齡，也幾適合小說中那九十年代下海商人那一段的角色。

不過，現在能公開的演員名單中，不是徐崢，而是更有型的胡歌。可能王導都是較傾向顏值高、有特別可塑魅力的男演員吧！胡歌在中國電影界並非一綫，但名聲口碑幾好，外形就更是目前同代男星中數一數二，近作是文藝片《南方車站的約會》，但更多人認識的是他的電視劇。由他來演阿寶，看過小說的，可能反而會覺得他太帥了，缺那種市井氣息，還望演技搭夠。