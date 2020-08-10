  • 29°C
香港時間 : 2020810日 (一) 06:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

視像課前的必要準備

副刊版 2020/08/10

分享：

八月份，孩子們本應有多姿多采的暑期活動，無奈因新冠肺炎疫情，暑期課堂只能在「視像教室」上進行；與媽媽們談起孩子視像學習的情況，有的認為孩子難以專注，學習成效欠佳，但至少也是個好機會，讓孩子在這段時間停課不停學。

有媽媽呻道，有讀幼稚園的孩子，除了每周三個早上的視像課外，還有面試班等等，不可說不累啊！也有說道，孩子八時多才起床，便要上九時的課，早餐也沒時間吃……

我提醒媽媽們：「雖然在家上課，可隨時趁課堂之間的休息時間進食，但事實上，孩子沒吃過早餐的話，專注力不足，會大大影響學習效果。」經過一晚睡眠時間，第二天我們體內的血糖會處於低水平，吃早餐就如為汽車加入燃油般，為我們身體提供能量，應付日間活動所需；沒吃早餐的話，孩子體力欠佳，容易感覺疲倦；而且，我們的腦部必須依靠葡萄糖提供能量，五榖類食物如麵包、麥片、飯、粉麵、餅乾、粟米、薯仔等含豐富碳水化合物食物，經消化後會轉化成葡萄糖，有助提升孩子腦部邏輯思考及記憶力，發揮最佳學習表現。

不少爸媽們或會簡單預備麵包或蛋糕給孩子，雖方便快捷，但整體營養卻欠均衡；不如多花點時間，預備雞蛋或吞拿魚三文治、粟米粒雞扒通粉、茄汁豆配多士、番茄牛肉湯烏冬等，並配上一杯低脂牛奶、豆漿或乳酪，營養均衡之餘亦較飽肚。

如時間不足的話，可選原味粟米片，加入低脂牛奶及提子乾，甚至預先在外購買三文治或日式飯糰，亦是健康早餐的好選擇。要注意高脂肪的食物，如炒麵、油炸鬼、餐肉即食麵、菠蘿包、糯米雞等，都不建議作為早餐選擇，因為脂肪會增加腸胃負擔，消化過程中較多血液會被運送至腸道，容易令人更覺疲倦，精神難於集中。

早起十五分鐘，可輕鬆吃過早餐才開始上課，大人及孩子都不至於要匆匆忙忙，因而影響上課心情呢！

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

令人失望的體重
2020/08/04
令人失望的體重
零反式脂肪就最好？
2020/08/03
零反式脂肪就最好？
懶人飯煲料理
2020/07/28
懶人飯煲料理
孩子生病勿過分戒口
2020/07/27
孩子生病勿過分戒口
多飲水也能瘦？
2020/07/21
多飲水也能瘦？
疫情 新冠肺炎 幼稚園 早餐 專注力不足

上一篇文章

比學生更緊張

下一篇文章

減肥之約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

美偽善無恥信譽喪 港依法強政當自強
美偽善無恥信譽喪 港依法強政當自強
專家樓論 - 還息不還本紓困 兩個時間關口
還息不還本紓困 兩個時間關口