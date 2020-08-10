八月份，孩子們本應有多姿多采的暑期活動，無奈因新冠肺炎疫情，暑期課堂只能在「視像教室」上進行；與媽媽們談起孩子視像學習的情況，有的認為孩子難以專注，學習成效欠佳，但至少也是個好機會，讓孩子在這段時間停課不停學。

有媽媽呻道，有讀幼稚園的孩子，除了每周三個早上的視像課外，還有面試班等等，不可說不累啊！也有說道，孩子八時多才起床，便要上九時的課，早餐也沒時間吃……

我提醒媽媽們：「雖然在家上課，可隨時趁課堂之間的休息時間進食，但事實上，孩子沒吃過早餐的話，專注力不足，會大大影響學習效果。」經過一晚睡眠時間，第二天我們體內的血糖會處於低水平，吃早餐就如為汽車加入燃油般，為我們身體提供能量，應付日間活動所需；沒吃早餐的話，孩子體力欠佳，容易感覺疲倦；而且，我們的腦部必須依靠葡萄糖提供能量，五榖類食物如麵包、麥片、飯、粉麵、餅乾、粟米、薯仔等含豐富碳水化合物食物，經消化後會轉化成葡萄糖，有助提升孩子腦部邏輯思考及記憶力，發揮最佳學習表現。

不少爸媽們或會簡單預備麵包或蛋糕給孩子，雖方便快捷，但整體營養卻欠均衡；不如多花點時間，預備雞蛋或吞拿魚三文治、粟米粒雞扒通粉、茄汁豆配多士、番茄牛肉湯烏冬等，並配上一杯低脂牛奶、豆漿或乳酪，營養均衡之餘亦較飽肚。

如時間不足的話，可選原味粟米片，加入低脂牛奶及提子乾，甚至預先在外購買三文治或日式飯糰，亦是健康早餐的好選擇。要注意高脂肪的食物，如炒麵、油炸鬼、餐肉即食麵、菠蘿包、糯米雞等，都不建議作為早餐選擇，因為脂肪會增加腸胃負擔，消化過程中較多血液會被運送至腸道，容易令人更覺疲倦，精神難於集中。

早起十五分鐘，可輕鬆吃過早餐才開始上課，大人及孩子都不至於要匆匆忙忙，因而影響上課心情呢！