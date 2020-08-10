僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 行政人員版 2020/08/10 分享： 新冠肺炎疫情導致全球不少企業實行在家工作（Work From Home）。但美國最近有研究指出，疫情期間在家工作，員工的工作時間竟比正常上班時間長，開會次數增加，亦為日常工作增添壓力。 據彭博社報道，近 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 2020/08/07 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 2020/08/06 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 2020/08/05 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 2020/08/04 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 2020/08/03 加國TikTok KOL 遭美影片平台挖角 在家工作 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 歐洲 Google Facebook 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入