僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多

新冠肺炎疫情導致全球不少企業實行在家工作（Work From Home）。但美國最近有研究指出，疫情期間在家工作，員工的工作時間竟比正常上班時間長，開會次數增加，亦為日常工作增添壓力。

據彭博社報道，近

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