決鬥而死？ 特朗普與漢密爾頓的分別

本欄曾提到美國華裔民權領袖王清福曾向反華人士提出決鬥，決鬥這回事，香港人大概只在電影或書本中看過。200多年前，美國仍然有人以決鬥定生死，還出現一次人稱「最高規格的決鬥」，雙方分別是時任副總統伯爾（Aaron Burr）與前財政部長漢密爾頓（Alexander Hamilton）。美國早期歷史中，很多地方看到漢密爾頓大名，為美國留下碩果纍纍，卻因一場決鬥被殺死。談這次決鬥之前，先聊聊這位10美元頭像中的人物。

副總統與前財長 最高規格決鬥

漢密爾頓是美國憲法起草人之一，也是首任財政部長，既為在內戰遭重創的美國金融貨幣體系設計新制度，又參與創建政黨政治。比起華盛頓、林肯等，他較少人認識。但在2015年，根據他經歷改編的音樂劇《漢密爾頓》在百老匯公演，一票難求，還獲獎無數，紅火到現在，連帶漢密爾頓本人也重新受關注。

這套劇講述出身卑微的外來移民漢密爾頓，憑努力得到華盛頓賞識，成為美國開國元勳之一，可說是美國夢最好的詮釋。劇中特別之處，與傳統音樂劇不同，一句台詞都沒有，全以饒舌說唱（rap）方式呈現。演員安排更罕見，白人角色如華盛頓、杰佛遜和漢密爾頓均由非裔、拉丁裔演員扮演。別出心裁編排表達的含義，突破音樂領域，通過講述美國歷史，影射特朗普執政下的支離破碎社會。

《獨立宣言》說人人生而平等，但在今天政治現實中化為一紙虛文。演員種族多元化，體現了獨立戰爭的勝利皆因各族裔共同努力。移民政策自特朗普上台後收緊，全國反種族歧視示威揭示，白人對少數族裔的結構性歧視仍難以消弭，與漢密爾頓等人建國之初的信條大相違背。

若說特朗普和漢密爾頓人格及能力水平差天共地，未免流於表面。人在江湖，哪有聖人？漢密爾頓常被批評狂妄自負、爭強好勝、野心勃勃、到處樹敵，聽來和特朗普差不多。他極力主張建立強大聯邦政府，縮減州權，自己便創立聯邦黨，對聯邦權力的執着，被戴上了「權力野心家」帽子。

他之所以和伯爾決鬥，有流傳說因為伯爾不滿他常向華盛頓「打小報告」，又長期敵視詆毀他，1800年大選兩人積怨爆發。不像今天，當年總統及副總統是分開選，漢密爾頓被指因着這些恩怨，寧願幫另一政治對手杰佛遜擊敗伯爾，杰佛遜當上總統，伯爾只能屈就副總統。4年後大選，漢密爾頓甚至出手令伯爾連副總統份工都失掉。就這樣，伯爾提出和漢密爾頓決鬥。

1804年7月11日，決鬥在新澤西州進行，成為「千古懸案」。兩人從一個盒裏各拿手槍，背對背站好，見證人倒數，倒數結束後槍聲響起，漢密爾頓中槍，延至翌日死亡。有關決鬥的猜測很多，其中一個有人認為漢密爾頓故意打偏，因他無法面對當時已眾叛親離，根本為死而前往決鬥。無論如何，這位影響後世的政治人物，被政敵了結生命，今天聽來真不可思議。

漢密爾頓重建國家信用 特相反

若漢密爾頓今天還在生，看到特朗普的作為，會有何感想？兩人看來有相似之處，但亦有關鍵性分別。漢密爾頓在內戰後重建國家的信用，並強調聯邦政府的強大需要靠信用來構建。特朗普本人經常有意無意講錯說話，已經沒有甚麼信用，而他領導的聯邦政府在疫情夾擊下，不斷印銀紙放水，令美元、國債及金融系統的信用，愈來愈令人存疑。

更重要的是，漢密爾頓不僅倡導強勢聯邦政府、大權的總統，同時也着墨於建立彈劾總統機制，以免其獨攬大權變成皇帝。數月前，特朗普曾公開說在疫情下，作為總統其擁有的權力是完全的（When somebody's the President of the United States, the authority is total），但實際上聯邦政府權力只限於憲法所定部分，並非全國所有事都能管。漢密爾頓力推彈劾機制，就是擔心特朗普這類人。或許他們兩人都具野心、老謀深算，甚至都主張「美國優先」，但特朗普橫衝直撞、企圖攬權，展現的是另一種「漢密爾頓主義」。

當年漢密爾頓死於決鬥，也許性格決定命運。今天，特朗普領導的美國到處和其他國家「決鬥」，遲早出事。事情發展，還得看11月3日，特朗普和拜登的「決鬥」哪個倒下。

▲ 講述美國開國元勛漢密爾頓的音樂劇，以破格形式大受歡迎，全劇沒台詞，僅以說唱呈現，白人角色全由非裔、拉丁裔演員扮演，嘲諷特朗普執政下支離破碎的社會。（資料圖片）