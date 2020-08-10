本地化驗所有心有力 可助全民檢測

過去一個星期，雖然香港新冠肺炎的數字沒有爆發性地上升，新增個案仍然維持在高雙位數，限聚令已經實施三周，雖然未能將疫情遏制下來，但總算發揮一定成效，令新確診數字沒有幾何級數地上升。

一些專家認為，現在感染率較7月上旬為低，預計8月尾左右疫情應該受到控制。但最近累積新增的數千宗個案，已令公立醫院的醫護人員疲勞不堪，雖然亞博方艙醫院已經開始使用，內裏的病床亦逐步提升；但由於疫情反覆，病床足夠與否，仍不宜樂觀。

測試方法流程私隱 須考慮周全

至於全民病毒檢測，經過國家派遣的先頭部隊來講勘察之後，特首林鄭月娥已公布將會在兩周內推行，令香港數以百萬計有需要作新冠病毒測試的人可免費獲得核酸測試，但當中仍有很多細節尚未弄清，比如怎樣短時間內進行那麼多的病毒測試、測試方法、流程以及通報機制和病人私隱等問題，亦必須考慮周全。

由於要動員的負責測試人員眾多，地域廣泛，政府必定要動員公務員系統，如民政事務局以及有關部門，更要依靠地區團體的協調及幫助，才能令此計劃得以實現。

事實上，究竟有沒有足夠人手及地方進行分配樣本瓶的工作？在樣本收集上，有沒有機會出現身份調亂的情況？運送過程有沒有機會出現感染風險問題等，也是當局要慎重考慮的地方。

深喉唾液樣本 3成機會假陰性

現在政府已指定將體育館改裝成大型檢測中心，相信在收集樣本、處理及測試時間上，可提升效率，如配合樣本混合測試（sample pooling）等方式，更能加快得到檢測結果的速度。

至於病毒測試的方法，香港慣常使用的深喉唾液，筆者早前已提到其準確性可能受到客觀及人為的因素而減低，最近亦有中大的研究發現，以深喉唾液作病毒測試，「假陰性」的機率高達三成，這標誌着着即使取得陰性樣本，並不等於病人沒有感染新冠肺炎，假陰性的結果亦令隱性帶菌者在社區的播毒機會增加。

在內地及其他國家，病毒測試主要交由醫護人員作鼻咽拭子測試，如果香港的醫護人員可以騰出空間及時間，來幫本地個案進行測試取樣，準確度更能提高。但觀乎現在香港公立醫護人員人數杯水車薪，公立醫院工作量更已百上加斤，私家醫生亦沒有團體能統籌及主動協助政府提供更全面的測試工作，政府似乎有必要另想辦法。

私營醫療市場 各自為政利益複雜

香港的私營醫療市場其中一個弊病，就是各自為政、一盤散沙，當面對醫療危急的狀況時候，沒有一個團體，甚至政府部門，可統領巨大的私營醫護力量，為市民提供更統一的服務，各方面的利益集團複雜而深不可測。

至於私家化驗所亦有同樣的問題，很多化驗所受到設施人手以及盈利的限制，沒有足夠能力協助政府與公共醫療體系，一起對抗新冠肺炎。政府最初篤定三間私人化驗所協助大型檢測計劃，但最近由於其中的中檢被揭發未獲醫務所認可，而Prenetics則被質疑借用專家之名推行計劃而被剔除。

本地化驗所納計劃 可助一臂之力

其實，本港亦有很多化驗所有能力參與全民檢測計劃，當局宜制定一些客觀指標，除了由衞生防護中心頒發的新冠肺炎質量認證計劃（quality assurance）之外，配合該化驗所的設施及服務標準，批准多些有心有力的化驗所參與是次檢測計劃，減少外界認為政府只側重內地的檢查公司及醫護質素，而否定本港醫療及化驗的能力，應該對推行是次「全民檢測」計劃甚有幫助。

（文章只代表個人立場）

▲ 當局適宜制定一些指標，批准多些本港有心有力的化驗所參與是次「全民檢測」計劃。早前有市民到普通科門診領取樣本瓶。（資料圖片）