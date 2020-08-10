3分30秒「微休息」 放鬆精神助紓壓

本港一項調查發現，近9成女性每日私人時間不足半小時。雙職家長需平衡家庭與工作，難免缺乏個人空間，可善用微休息爭取喘息空間。

港9成女性 私人時間不足半小時

紫荊青年商會在今年3月至7月新冠疫情期間訪問本地過千名女性，52.2%是需要兼顧工作及家庭的雙職女性，結果顯示女性工作時數每日高達13小時，88%每日私人時間少於30分鐘，逾82%表示正面對沉重壓力。

現今社會誰也不容易，女性或更甚，除需在事業上有拼搏之心，下班還需主持家務。

外國發現雙職母親會出現「打工媽媽罪惡感」（working mom guilt），例如時刻擔憂子女在日間託兒所或學校內哭泣不快、導致自己無法專注工作，思緒混亂及感到疲憊。

商會調查發現，88%受訪女性認為政府需要增加額外政策，當中41%認為政府應加大力度推動家庭友善政策。英國的員工在當地法例下，若受僱於同一僱主逾26周，便有權申請彈性工作安排，僱主有責考慮有關安排的利弊、與員工商議、並提供上訴途徑。

英國肯特大學在2017年發布一項研究指，當地的彈性工作安排有助女性在生育後繼續留在職場作出貢獻，並在工時不減的前提下維繫工作生活平衡。

本港家庭友善措施不如外國，並不代表港人無法獲喘息。

新生精神康復會自去年起推廣「dayday330」行動，鼓勵市民每日用3分30秒進行「微休息」（micro break），指有助紓緩情緒、減少壓力，及促進身心健康。

據美國脊科醫生Paul Hooper解釋，微休息是工作日內斷斷續續、每隔10分鐘便放30秒或5分鐘的小息，例如從座位起身走動、上廁所或去斟水、雙眼望向遠處、做肩部運動等，旨在避免長時間保持同一姿勢或盯住電腦屏幕。他引述研究研究指，每日在8小時工作日內進行微休息，可助減少肌肉疲憊約2至5成。

忙裏偷閒「斷綫」 重拾me time

都市人要忙裏偷閒重拾「me time」亦有多種方式，簡單如「斷綫」（unplug）便堪考慮，例如短時間內不接觸任何電子產品、社媒、電郵等改為閱讀書本或雜誌、散步、望出窗外，在坐車上下班、甚至工作期間也可進行。

生活壓力再大，也應學會將自己放在第一位，勿忘為自己預留一定私人時間。

▲ 調查發現，本港近9成女性每日私人時間不足半小時，雙職女性兼顧工作及家庭，壓力較大且容易出現罪惡感。（資料圖片）