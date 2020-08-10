美偽善無恥信譽喪 港依法強政當自強

美國宣布制裁香港特首林鄭月娥等11名中港官員，口講與港人同行，實則意欲貶損中港，無所不用其極強推制華大計，更見美國政府偽善。香港為遏止過去一年多的動亂不安，訂立國安立法屬應有之義。美國迄今拋出的制裁對港影響仍然可控，身處風眼當中的港府，當下更要透明公正處理好新法的檢控和審訊，以免給予美國更多威壓盟友出手的藉口。

美肆意洩港官私隱 雙重標準卑鄙

美國財政部上周五點名制裁特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等中港官員，並宣稱美國全力支持港人，遂引總統行政命令管制該11名官員的資產。

美國政府一般鮮把國家或地區領袖直接列入制裁名單，今次將一眾依法主理香港國安事宜的中央及港府官員，提升至地區死敵如伊朗最高精神領袖哈梅內伊、委內瑞拉總統馬杜羅的層次，以地緣政治利益為依歸遏華之心，可謂昭然若揭。

無論口裏言詞多高尚，以人權私隱大國自居的美國，一口氣列出中港官員的護照號碼、地址，比過去相類制裁名單暴露更多個人資料，而且錯漏百出，實在齷齪難看、敵意滿溢。

美國近月頻頻向北京亮出「香港牌」，幸對本港經濟影響暫仍有限。貿易上，香港對美直接出口額細小，失去獨立關稅地位不太礙事；反過來，美國本來就沒怎對港輸出敏感頂尖技術，故亦見不得會挫弱本地創科。財金上，美國理論上可宣稱禁止港方使用美元結算，惟迄今審慎擱起此「核彈」，以免重創美企在港盤根錯節的利益，尤其華爾街大行。

有別於美國的中東盟友在美歐潛藏大量財富、肆意發展群帶關係，今次新制裁僅令中港官員被污名化。特首早已表明沒有任何在美資產，隨時可以主動註銷訪美簽證，駱惠寧甚至嘲諷可滙出100美元，以便美方凍結。

西方各有盤算 打擊TikTok欠一致

據國際律師行Steptoe and Johnson分析，不受美國新法直接管轄的非美國金融機構，可決定是否或怎樣跟進制裁，只要它們所作交易不涉美國人士或金融體系。這意味中央及港府應盡量不再給予美國口實，威壓傳統盟友自行立法。

歷史使然，不少本港高官及家眷多曾在英國、澳洲、加拿大等英聯邦國家求學、以至置業，若她們亦決定出手制裁香港，牽連則會更廣；但從西方禁制TikTok步履不一可見，世事始終不是特朗普說了算，新冷戰下所謂「自由世界」陣營仍欠緊密，各自有本身利益盤算。

受外部勢力介入，香港過去一年多爆發大型反修例運動，令社會經濟飽受摧殘，才須切實制定新法來制亂，以修補漏洞。港區國安法首宗案件正於法庭審理，無疑仍有法理原則尚待法庭和有關當局釐清，當下更要作出公平公正的裁決，向全球彰顯過程透明且賦保障，才能防止美國再拿香港局勢大做文章。

責任編輯：劉婉雯