  • 29°C
香港時間 : 2020810日 (一) 06:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

KFC聯乘紅A 4款經典家品實用又搶眼

行政人員版 04:00 2020/08/10

分享：

經典品牌總是歷久常新，甚至可以發揮神奇聯乘嘅力量。黛安講緊嘅係炸雞快餐連鎖企業KFC，同埋本地知名塑膠品牌「紅A」，因為佢哋最近合作推出咗4款貼近日常生活嘅聯乘產品，包括食物盒、經典迷你凳、咖啡杯及漏斗凳，勾起唔少人嘅集體回憶。

第一階段換購已經開始喇，包括食物盒及經典迷你凳，迷你凳係「紅A」人氣產品之一，加上印有KFC上校頭像，更有收藏價值。而食物盒就當然係「紅A」出品，可放入微波爐及雪櫃，仲可放入洗碗機清洗，非常方便衞生。

第二階段將會喺今個月20日展開，產品包括咖啡杯及漏斗凳，咖啡杯係白色杯身配紅色杯蓋，顏色好搶眼。至於限量發售300件嘅漏斗凳，曾經喺60年代紅極一時，今次以紅白配搭凳面KFC上校頭像，融合KFC同「紅A」兩大品牌嘅經典特色，真係好吸引。公關姊妹仲話，每款產品都附有KFC優惠券及「紅A」9折優惠券，例如食物盒及咖啡杯就包含價值超過$150優惠券，漏斗凳則有超過$400嘅KFC優惠券。

換購方法好簡單，只要喺全綫KFC堂食消費滿$25，即可以換購價帶走你想要嘅經典聯乘系列產品返屋企喇，不過，漏斗凳只限指定11間分店可換購，大家快啲去換購啦。

本文轉載自《晴報

漏斗凳係紅A精選產品，換購價$359。

4款聯乘產品將分2個階段推出，勢掀起一股收藏浪潮。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 百佳x日清聯乘滋味零食系列 限時買一送一
今日
百佳x日清聯乘滋味零食系列 限時買一送一
八卦名利場 - 麥當勞App Value Monday 9折歎超值晚餐
今日
麥當勞App Value Monday 9折歎超值晚餐
八卦名利場 - 「外星狐狸教室」遊戲 學習低碳知識兼有獎
2020/08/07
「外星狐狸教室」遊戲 學習低碳知識兼有獎
八卦名利場 - 東薈城消暑藝術裝置 融入涼浸浸暑假
2020/08/07
東薈城消暑藝術裝置 融入涼浸浸暑假
八卦名利場 - 余仁生x鴻福堂x香港寬頻 聯手推優惠
2020/08/07
余仁生x鴻福堂x香港寬頻 聯手推優惠

上一篇文章

麥當勞App Value Monday 9折歎超值晚餐

下一篇文章

僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

美偽善無恥信譽喪 港依法強政當自強
美偽善無恥信譽喪 港依法強政當自強
專家樓論 - 還息不還本紓困 兩個時間關口
還息不還本紓困 兩個時間關口