KFC聯乘紅A 4款經典家品實用又搶眼

經典品牌總是歷久常新，甚至可以發揮神奇聯乘嘅力量。黛安講緊嘅係炸雞快餐連鎖企業KFC，同埋本地知名塑膠品牌「紅A」，因為佢哋最近合作推出咗4款貼近日常生活嘅聯乘產品，包括食物盒、經典迷你凳、咖啡杯及漏斗凳，勾起唔少人嘅集體回憶。

第一階段換購已經開始喇，包括食物盒及經典迷你凳，迷你凳係「紅A」人氣產品之一，加上印有KFC上校頭像，更有收藏價值。而食物盒就當然係「紅A」出品，可放入微波爐及雪櫃，仲可放入洗碗機清洗，非常方便衞生。

第二階段將會喺今個月20日展開，產品包括咖啡杯及漏斗凳，咖啡杯係白色杯身配紅色杯蓋，顏色好搶眼。至於限量發售300件嘅漏斗凳，曾經喺60年代紅極一時，今次以紅白配搭凳面KFC上校頭像，融合KFC同「紅A」兩大品牌嘅經典特色，真係好吸引。公關姊妹仲話，每款產品都附有KFC優惠券及「紅A」9折優惠券，例如食物盒及咖啡杯就包含價值超過$150優惠券，漏斗凳則有超過$400嘅KFC優惠券。

換購方法好簡單，只要喺全綫KFC堂食消費滿$25，即可以換購價帶走你想要嘅經典聯乘系列產品返屋企喇，不過，漏斗凳只限指定11間分店可換購，大家快啲去換購啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 漏斗凳係紅A精選產品，換購價$359。

▲ 4款聯乘產品將分2個階段推出，勢掀起一股收藏浪潮。