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百佳x日清聯乘滋味零食系列 限時買一送一

行政人員版 04:00 2020/08/10

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為咗對抗疫情，大家應盡量留喺屋企，既方便又飽肚嘅即食麵，可以話係家中不可或缺嘅糧餉之一。提起即食麵就梗係會諗起日清啦，原來除咗即食麵，日清仲有好多超正嘅零食㗎！黛安收到風，百佳超市最近再同日清食品合作，獨家推出「百佳x日清聯乘滋味零食系列」，8款可口零食喺產品推廣期內仲享有買一送一優惠呀！

今次百佳同日清聯乘推出嘅8款獨家滋味零食，除咗味道香濃又脆卜卜，仲有獨特嘅日式風味！好似黛安最鍾意嘅櫻花蝦味薯片，淡淡櫻花蝦味同質感輕盈香脆嘅薯片，簡直係完美配搭，夠晒日本傳統風味！至於另一款脆米餅，就採用咗日本同其他產地嘅米糰，經油炸後製成嘅米餅口感鬆脆，入口略帶甜味，味道滋味獨特，一路煲劇一路食就最開心。

黛安知道，現時百佳做緊限時快閃優惠，即日起至本月13日期間，喺全綫百佳同旗下超市（GREAT店舖除外）買任何「百佳x日清聯乘滋味零食系列」產品，都可以推廣價$16.9享用買一送一優惠，即係平均約$8.4一件咋，真係好抵買，但產品數量有限，以及只適用於指定店舖，大家快啲去百佳掃齊貨，買返屋企慢慢歎啦！

本文轉載自《晴報

日清零食夠吸引，喺指定百佳Oishī Su-pa-分店，設精美巨型展示攤位。

紫菜鹽味薯片以新鮮馬鈴薯切片製成，加秘製紫菜粉滋味更佳。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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