中國影市七月重開以來，其實遠未復甦，主因是根本沒有真正戲院首發大片敢上畫，一直放的是舊片及小型文藝片。終於等到去年被抽起的話題作《八佰》幾天前實牙實齒，說八月二十一日上畫。

講抗戰時死守上海四行倉庫的《八佰》真是波折重重，本來是華誼兄弟的救命草，投資超五億元（人民幣，下同），去年算盤是估計能收三十億元。現在排這個重開檔，可能要當炮灰，樂觀估計收十五億元可以收回成本（要各種分成）。但十五億元票房能達到嗎？

中國戲院重開，但限制每場入座最多三成，減少排片量，隔號入座，意味每場次收入有限。唯一可做的，是趁無其他主要對手，靠口碑，盡量延長排映檔期。照現在觀影氣氛，觀眾在社交平台上的表態，還是幾想能進戲院。

不過《八佰》似乎還要面對一個內容的問題。之前原版本據傳是接近一百六十分鐘大格局戰爭片，可是審片後要刪剪一百處，剪完後質素如何成疑。再者是題材的惹火，會否遇上反對者的負面評價影響入場意慾？

四行倉庫的歷史一直有多個版本，現在內地遇上的可能抵制，主要是因片中涉嫌美化國民黨和其時逃跑師長孫元良的問題（但發表意見的都未看過片，孫的角色也不一定在片中出現）。他們強調單純拍國軍死守，並不能帶出其時國民政府的懦弱和腐敗。另外，之前導演管虎去台灣找孫元良的後人見面，孫的兒子也是演藝界，叫秦漢。這點也惹來群眾不滿，說導演為何不找留在內地的真正死守將領謝晉元的後人呢？

四行倉庫確是抗戰時中國鼓舞士氣之戰，台灣拍過《八百壯士》記述。據謝晉元滙報，四天守倉，共滅日軍約二百人。日方卻沒有詳細紀錄，說該區只是小規模戰事，死兵一人。