放工後，往超市買日用品，巧遇Bonnie，見她的購物籃放滿鮮奶，我問：「大減價嗎？」我想了一會，再問：「……但，你不是不愛飲奶的嗎？之前你說飲奶不健康，所以改飲了杏仁奶。」

她露出尷尬的表情說道：「星期六看了一集日本的醫學節目，他們訪問了一班老人家的長壽秘訣，眾人異口同聲說天天飲奶。」

我拿起她揀選的牛奶產品，很驚訝：「全脂奶不適合你的！」「何解？」她問。

我答：「因為你肥！」她瞪着我：「幹嗎？你那麼坦白！」我解釋：「你已經有很多脂肪，不用再添加了，而且，在減重時期，首要控制熱量，正所謂慳得就慳，一杯全脂奶有約一百五十二卡；低脂奶約一百一十五卡；脫脂只是八十多，你該懂怎樣選。」

她問：「聽人說，脫脂奶並非真正牛奶，而且當中有很多添加劑的。」我說：「沒錯！所以要懂得選擇，不難分辨的，只要看成分中有脫脂奶字眼，就是無添加了。」

她再問：「為何飲奶跟長壽有關？」我解說：「其實長壽與否，並不會只單靠一種食物，但可以分析到的是，牛奶中，含豐富鈣質，而且當中的乳醣有助鈣的吸收，是降低老年人骨質疏鬆的重點，另外，鈣也是降血壓的重要礦物質，所以牛奶是對人體非常健康的食物。」

她說：「我見你平日是飲低脂奶的。」

我笑言：「對！因為我體重標準。食物，是沒有完全的好與壞，問題是，要配合你健康的需要，最重要的是要適量。」