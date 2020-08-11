中國優勢多 無懼美國科技脫鈎

美國打壓TikTok，引起全球關注，但這卻非意外；美國打壓中國企業，尤其優秀的科技企業已有一年多，TikTok只是又一個受害者。另方面事件背後卻顯示了中美關係發展的重要趨勢，意義深遠，值得探討。

特朗普急挽選情 擴中美脫鈎

早自去年起，美國便不斷打擊中國優質IT企業，如華為、中興、阿里等，被阻進入美國市場或斷供關鍵部件，近期又進一步把打擊擴大至Apps及電訊業務。更重要者是這趨勢代表了中美間的脫鈎和科技交叉。脫鈎是美國對華修昔底德鬥爭的最根本手段，發展至今已顯現幾個特點：

（一）全面性、涵蓋經貿、科技、人員交流、學術教育及金融等多方面。

（二）逐步深入，在每個領域不斷出台新措施，使脫鈎涉及更多事項和企業。

（三）更為急進。特朗普必須在10月底把「能做的措施都推出」，借狂打中國來挽救其選情，故每天都有新招新事，涉及科技、貿易、台灣及香港等，令人眼花繚亂應接不暇，令脫鈎程度隨之不斷擴大。

脫鈎之路終點 由美國人決定

正如情人分手，脫鈎可由單方面促成，只要美國有決心，「脫鈎之路」可以愈走愈遠，不斷逆轉中美建交40年累積的交流成果，對此中國無法阻止，最終走到哪裏是美國人民的政治決定。

中美脫鈎會帶來損失及痛苦，取得的「交流紅利」要回吐。但雖然脫鈎不如不脫好，脫鈎卻是可行的，鄧小平對此早有說明，他曾指中美兩大國在大洋分隔下，不相往來也可各自日子過得很好。

TikTok真正罪名：太成功威脅美

直接引致打擊TikTok的，是「中美科技交叉」，即中國在更多的科技領域趕上、甚至超越美國。TikTok被打的真正「罪名」是太成功了：「過江龍」竟能威脅美國「地頭蟲」。

科技交叉在不少美國人包括反華鷹派眼內，已是實在的事，就此前谷歌總裁Eric Schmidt接受訪問時有很好的陳述。他承認過去曾看不起中國人，認為他們只善於抄襲，而不會搞新東西，但現已知道此種偏見要徹底拋棄，因為在關鍵創新領域，中國不比西方差，甚至會更優秀，例如在AI及量子計算方面。

他更斷言無論中美脫鈎與否，中國都會成為科技強國，美國應以加強競爭力來回應中國，而非禁制，讓中國買美國芯片對美國更有利。

市場大+創科環境佳 蓋茨也押注

Bill Gates的觀點同樣值得注意，幾年前他旗下的企業與中國合作，開發稱為「行波反應堆」（Travelling Ware Reactor）的第四代新型核電反應堆，乃未來能源選項之一。當被問及為何選擇與中國合作時，他的答覆是「中國乃做這種事的地方」。這位美國科技界創業巨子言簡意賅中傳達了重要信息：在創科環境及能力上，中國比美國更佳，因此「真金白銀」押注在中國開發。

從客觀情況看，中美科技交叉有歷史必然性，其出現只是早晚問題。

首先是需求上中國市場巨大，核心的大中華地區14億人，加上周邊附屬性市場（如東盟、南亞和上合組織等地區）可逾20億，而美國、歐盟及日本合共只約10億，且歐、美、日各自之間亦相互競爭激烈，且殊非統一市場。故有人說「華為失去美國市場，還可做世界第一；但蘋果失去中國市場，便麻煩了。」

中國市場還有統一而不劃一，呈現多元化的特點，可同時利用economies of scale及economies of scope，更有利於mass customisation的新生產形態發展。

華工業體系完備 勝美空洞化

其次是科技供給上，中國資源最佳。中國每年逾800萬專上學生畢業，其中過半是STEM領域者，遠超美國，技術人員以千萬計，居世界第一。高端人才（如有博士學位者）數目亦直追美國。

除數量優勢外，還有質的優勢，有英國調查指，華人平均IQ很高，再加勤奮、上進和追趕先進之心態強烈，令華人的科技優勢更大。筆者當年在外國搞科研時，便已體會此點，中國人確是「科技上的優秀民族」。中國的人才紅利開發還剛起步，時間尚淺，吸納西方科研體系優點後，其潛力將可更多釋出，且現已頭角嶄露：中國的論文及專利數目直追美國，個別領域還開始超前，平均科研產出質素，亦持續提升。

最後，中國還有全球「最完備工業體系」的獨特優勢，既可為科技發展提供巨大的需求拉動，又可為支持科研開發及成果商品化提供堅實基礎。相反，美國在工業空洞化下，更難與中國在科技發展上競爭。

總之，美國若有自知之明，便應如Schmidt所說，勿對中國搞科技脫鈎。

▲ 無論中美脫鈎與否，中國都會成為科技強國，美國應以加強競爭力來回應中國，而非禁制。（法新社資料圖片）