自閉人士要獨立 自理能力需特訓

本港一項調查顯示，不足1成自閉青年具備完全獨立生活的能力，包括生活自理及社交求職。本港宜針對有需要人士，加強生活技能培訓。

患自閉症的青年需要多項生活技能才能在社會生存，協康會在2016至20年期間進行的一系列評估中，將這些獨立生活技巧分為家居管理和社區參與兩大類，外加8個細範疇，包括溝通管理、預備膳食及清潔、健康管理、處理家務及家居維修，以及購物等。

會方日前公布調查指，僅8%的自閉青年可以完全獨立生活，當中多達四分之一人需要協助才能獨立生活，即反映本地自閉症青年在家居管理方面較弱。此外，自閉青年在社區參與方面，例如財務管理、銀行服務使用、繳費、及危機管理等方面能力亦不理想。

本港不少自閉症青年屬於高功能自閉，即智商中等或更高，雖學習能力較佳，但表達與社交能力仍有困難。他們未有入住宿舍的需要，又未能獨立生活，新冠疫情期間問題或會更為明顯。

會方分享的個案中，有自閉青年的家長反映，數年前與丈夫外遊期間，獨留家中的兒子因不會烹飪，連續幾天只吃雪糕果腹。

在疫情期間，兒子上街購物未能減少外出次數，只因未能事先做好計劃，總要來回幾次才能買齊所需用品。

英國政府現時有為有需要的自閉成年人提供住宿安排，例如提供生活支援（supported living），即住客租住特定為自閉人士提供的單位，享有額外社工支援。若條件許可，當地自閉成年人亦可選擇與家人同住此類單位，以上門形式獲得支援。

協康會倡推 全天候技能訓練

美國亦有專門為成年但不具獨立生活能力的自閉人士，提供另類合租安排，例如與當地非牟利團體合作，租用不同社區的住屋資源形成獨立、以自閉症人士為中心的社區。其中一種做法，便是幾個有自閉親戚的家庭在律師幫助下，租用一片社區土地作此用途。

協康會建議，政府可推行全天候獨立生活技能訓練先導計劃，包括提供訓練場地，並參考外國為自閉人士提供獨立生活支援，同時為家長或照顧者提供持續支援。

本港確診自閉症的中小學生人數顯著上升，2018/19年度多達9,537人，比2014/15年度增加65%，教育局去年宣布由2020/21年度起，全力推行一個分層支援自閉症生計劃，安排一個由跨專業支援團隊到校提供支援，估計1萬名學生可受惠。

▲ 有調查指本港僅8%自閉青年可完全獨立生活，當中四分一人需協助才能獨立生活。（資料圖片）