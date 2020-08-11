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美逾半受訪員工 疫下避談個人狀況

行政人員版 2020/08/11

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新冠肺炎期間，打工仔不但擔心染病，亦要適應工作模式的轉變，不少員工心理健康狀況亦受影響，或產生負面工作情緒。

近日有調查反映，疫情期間員工的心理健康狀況受影響，逾半數受訪員工更表示，不願主動與上司或老闆

...

欄名 : Good Job Insight

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