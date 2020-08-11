美逾半受訪員工 疫下避談個人狀況 行政人員版 2020/08/11 分享： 新冠肺炎期間，打工仔不但擔心染病，亦要適應工作模式的轉變，不少員工心理健康狀況亦受影響，或產生負面工作情緒。 近日有調查反映，疫情期間員工的心理健康狀況受影響，逾半數受訪員工更表示，不願主動與上司或老闆 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 2020/08/10 僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 2020/08/07 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 2020/08/06 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 2020/08/05 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 2020/08/04 蘋果微軟延長WFH 庫克：須視疫情發展 商業 在家工作 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 壓力 人力資源 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入