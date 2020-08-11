港應推健康碼 趕上粵澳復常步伐

本港新冠肺炎新增確診連續8天維持近70宗雙位數字，建制派趁中央支持免費全民病毒檢測，連番力促港府重推馬失前蹄的「港版健康碼」。若能做好背後的系統支援、妥善填補連月來豁免檢疫的漏洞，港康碼可重啟與廣東和澳門自由往來，方便跨境家庭、商務客，協助經濟活動起碼逐步在粵港澳區，重回正軌。

42個建制團體包括香港再出發大聯盟發聲明，建議包括推出健康碼互認實現粵港澳大灣區的病毒防控，港府回應希望各界在中央支持下同心抗疫，讓市民生活和經濟活動早日回復正常。

按本港爆發第三波疫情前的構想，港人接受病毒檢測兼呈陰性後，可獲發健康碼前往廣東或澳門，毋須檢疫14天。港大學者何栢良曾憂慮，這會令尋求病毒化驗的人數增加，影響病人和高危人士的測試，但有了3間國家檢測服務提供每日近50萬次檢測，資源樽頸的顧慮可略減。

檢測樽頸紓緩 便自主接受追蹤

食衞局估計，全港將有500萬人接受免費檢測，可望找出隱形患者。民建聯和經民聯等提倡，接下來可豁免持綠色港康碼的市民部分社交限制，如食肆堂食，每7或14天續期。

參考內地經驗，按照健康碼顏色決定能否出行遠遊，恐令沒智能電話的老人家受歧視，執行時亦能有爭議，但系統本身有助追蹤識別，可令本港所費不菲的全民檢測更有效。

衞生署人手輸入的確診者大廈名單偶會出錯，輕則虛驚一場，重則令人無辜染疫。相反，內地民眾如曾跟感染者接觸，手機定位會令其健康碼自動變成黃色或紅色警告，需要隔離7天或14天。

市民選擇自由 同意可先應用

不過，當健康碼不止考慮病毒化驗結果，背後難免牽涉促成轉色的風險因素是否透明準確，以及私隱儲存和安全，不妨參考澳門給予市民一定選擇自由，同意者可先應用，反對或有疑慮者可先觀望，但不應阻礙實施健康碼新制。有親人和生意在內地的港人相信需求最大，他們顯然亦會希望不用花太多錢和時間，就能拿到綠碼通關探親和營商。

本港今次再起新一波疫情，醫學研究顯示，很可能源自豁免檢疫人士，全部43類人士之中，當局據報並沒備存或交代航機機組人員和漁船船員等總豁免人數。呼吸系統專科醫生梁子超批評，這妨礙了及時察覺危機預警。若港康碼要廣受認可，政府必須深思，檢討細節，盡快再提高防疫的安全性。

粵港澳健康碼互通，能為全國以至國際自由往返鋪路，澳門人明起只要手執有效健康碼，已能完全免除內地隔離要求。以粵澳上周五才收緊港人入境免檢疫限制，香港眼下怕要竭力把新增確診數字降回單位數，完善防疫和港康碼機制，才能取信兩地政府，令大灣區經濟文化交流盡快逐步復常。

責任編輯：陳楚源