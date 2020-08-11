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Cute爆海洋公園狐獴三胞胎 成長片段網上分享

行政人員版 04:00 2020/08/11

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疫情之下，海洋公園雖然要休園，但成班員工並無停落嚟。黛安知道，海洋公園最近頻頻喺社交媒體發放園內動物大使嘅日常花絮，噚日仲推出最新一集《小狐獴成長日記》，分享喺園內出世嘅狐獴三胞胎，茶走、齋啡同鴛鴦嘅成長片段，真係好可愛啊！

由粉絲投票而命名嘅茶走、齋啡及鴛鴦，今年2月27日喺園內出世，係港產寶寶嚟㗎！唔經唔覺，佢哋已經由1個月大嘅約200克體重，增磅至800克，平時最鍾意食昆蟲同肉類，幼年期一日可以食70到80克食物。

唔好睇佢哋係三胞胎，佢哋3個外貌同性格都好唔同，好似茶走嘅性格就好動又八卦，成日偷聽護理員講嘢，夠晒可愛；齋啡嘅性格較文靜；鴛鴦就比較慢熱，會靜靜觀察身邊嘅事物。

不過，作為狐獴寶寶，佢哋3個精力當然都好旺盛，每朝7點就會起身周圍探索，互相追逐同玩相撲，有時仲會挑戰體形較大嘅哥哥姐姐㖭！佢哋最近仲開始學緊站崗，會同成班哥哥姐姐排排企，但由於年紀仲細，體力同注意力都未夠，通常企唔夠幾分鐘，就會擅離崗位去玩玩具，仲未可以認真企定定做哨兵！想得到第一手園內動物大使嘅日常趣事同資訊，記得追蹤公園社交平台Facebook同Instagram啦。

本文轉載自《晴報

Cute爆海洋公園狐獴三胞胎 成長片段網上分享

鴛鴦如名字一樣，毛髮呈啡白色，性格慢熱。

海洋公園8月12日邀得香港蛙后江忞懿擔任fb專頁直播嘉賓，與泳術同樣了得的精靈海豹互動。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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