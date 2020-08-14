捕捉新經濟股下一個高峰　投資組合宜納入科技板塊增回報

全球科技狂潮持續興旺，美國納斯達克指數無懼新冠肺炎疫情影響，今年屢創歷史新高，在港上市的一眾新經濟股也「疫」市跑出，配合恒生科技指數在上月正式登場，可以預期新經濟股將繼續成為市場的領頭羊。

近年，各行各業正加速數碼轉型，科技應用如人工智能、大數據、雲計算等極速發展，連帶科技產業也成為環球投資者追捧對象。雖然2020年爆發新冠肺炎疫情，衝擊環球股市，美國納斯達克指數一度在3月下挫30%，但疫情肆虐反而帶動宅經濟如電子商貿、電玩、串流影音的迅速發展，使科技相關行業的優勢更為突出，納指在短短兩個月內已收復失地。統計自2017年1月至2020年7月的走勢，納指升幅接近1倍，同期道指升約33%，港股僅升約17%。

恒生科技指數表現優異

事實上，在香港市場也見新經濟股的表現較為優勝。以騰訊及阿里巴巴為例，兩者自3月尋底後反彈，截至月8月5日，兩者升幅分別達68%及50%，並屢創上市新高。

隨着科技股愈來愈受市場重視，恒指公司因應市場所需而推出了被喻為「港版納指」的恒生科技指數（HSTECH），並於2020年7月27日正式登場。預期未來更會推出追蹤恒生科技指數的相關衍生產品，例如指數期貨及ETF等，料將提高市場關注度並吸引資金繼續流入科技板塊。阿里巴巴、美團或小米在8月中恒指季檢後更有機會被納入恒指成分股，預期會帶動恒生科技指數上升。

展望科技板塊的發展，市場目前正聚焦螞蟻集團啟動在香港交易所和上海科創板同步發行上市（A+H）計劃。螞蟻集團計劃在港集資100億美元，目標市值約為2,000億美元，金額龐大，有投資銀行預計該股上市後的流通速率非常高，可單一貢獻全年港股成交量7%，有望將新經濟股熱潮推上另一高峰。

面對科技熱潮的持續升溫，投資者可考慮透過股票掛鈎投資掛鈎科技相關板塊的股票獲取固定收益及較現貨價為低的價格買入目標股票的機會。投資者應注意股票掛鈎投資屬於複雜結構投資產品，結構投資產品價格可升可跌，買賣結構投資產品可導致虧損或盈利。

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