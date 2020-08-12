小說《分成兩半的子爵》中，作者卡爾維諾描述主角子爵在一次戰爭中慘被炸成左右兩半身體，從此左右邊軀體各自生活。故事天馬行空，但現實中的中風病人，卻相似地演活這劇本，在一場腦血管疾病的生死搏鬥中倖存過來，部分人卻活在像只有半邊的世界中……

人腦結構精密微妙，但每個人的腦區域卻負責相近的功能十分相似，例如額葉負責思維決定、頂葉感覺及運動、小腦協調肌肉，及腦幹控制呼吸及消化等生存的生理功能。左右腦各司相似，但亦同中有異，而這造就用左或右手者其對側的腦部發展優勢，左右優者各自在空間或創意思維能力表現優秀。事實上，研究已證實左顳負責接收及產生語言，右顳力主空間概念，左右大腦功能略異。

中風症狀常言左或右半邊身不遂，並由於中風病位變化多端，實質症狀更要視乎受影響腦部區域而定，例如若腦幹若受波及，除影響呼吸等重要功能，在康復後仍可見面部肌肉麻痺或舌頭偏歪；腦幹側端見小腦麻痺的不穩步態及交感神經仍功能失常。此外，由於右腦負責空間概念，右腦中風患者可表現對左側空間完全忽視，仿如左邊身體不曾存在，臨床左邊身既動彈困難，同時失去左側的空間感，就像文章首段提及的小說主人翁一樣，活在半側的身體裏。

要分辨究竟是由於半側視場喪失，還是失去空間感所致以上現象，其實可讓患者畫畫圖畫，不難發現些端倪。還記得小時候畫時鐘或花朵，總是沿着圓邊填滿數字或畫上半圓，但對於失去空間感患者，事情就變得很不一樣。患者總易表現能完成右側任務，卻把左邊忘記一乾二淨，亦由於言語區並不影響，甚至談笑風生地訴說其他事兒。

要改善對半側空間感，治療師可要動動腦筋如何令這消失的世界重現。日常做法是為患者提供各種視覺提示，可以為左手腕佩戴鮮色手繩，提示每每應盡量使用患側左手完成訓練；或用上特製的眼鏡，若要完成任務，患者則要刻意留意左側視場。

中風症狀康復是要假以時日，耐性加上樂觀處之。要深明患處用則不廢，進步日積月累才能略見成果，情況就如登山一步一腳印，轉過頭來已過萬重山。還記得首段落的故事主人翁最後能康復過來，凡事努力總會有成果。

▲ 重繪典型空間感喪失後的畫圖（專欄作家提供）