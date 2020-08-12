要iPhone還是要微信？自從美國總統出手要對付美國當地的微信和TikTok，推出那帶點模稜兩可的「禁止和騰訊進行與微信有關的交易」指令，本來以為置身事外的中國內地iPhone用家，都開始搞混了。因為真得看條例將如何演繹，在蘋果全球各地的App Store（包括中國的Apple App Store）中有微信App可下載，那App當然免費，但微信內又可通過錢包消費，那蘋果作為美國公司，算是和微信有交易嗎？那中國的蘋果公司子公司，是否又可當是間中國公司，不受影響？

當然，盤算各種可能性，蘋果把中國區的微信App都下架，可能性極低——因為影響實在太大，這可能直接引致大部分中國內地用家放棄iPhone，而中國市場，佔iPhone全球市場五分之一，後果不堪設想。網友云，到時可能不是中國，而是庫克要天天去白宮喊着要釋放微信了。

內地當然也有假設性的投票，蘋果用家一旦手機上再沒有微信功能，大部分人民就寧願放棄iPhone，轉用其他手機。有些人估計，若是這樣，華為會成為最大贏家，因為除了回歸到民族品牌這考慮之外，從產品定位和價格上，華為較高端的幾款，確實是較能填補一旦蘋果手機出事後的市場空缺。那也像建立另一個手機經濟的內循環市場。

至於美國本土，四十天後，是否真的無得用微信，那也說不定。因為總統條文其實不是說美國人不能用微信，而是把波交給美國公司，要它們不要和微信有交易。從字面上看，一個美國人純粹用微信來溝通，按理不受影響，但它的目的，確實就是打擊了微信或騰訊出海的世界發展藍圖，因為單純作為溝通功具，又不能賣廣告，又不能用當中的支付，這應用就沒甚麼「錢途」了。