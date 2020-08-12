行銷學教授Ryan S. Elder和Aradhna Krishna，曾經做過一項很有趣的研究：他們給參與者看兩張內容幾乎相同的廣告照片，各自都有一片三角形高身的西式切餅，放在精緻西式瓷碟上，且明顯地被咬了幾口，唯一分別是，照片A的的叉子放在瓷碟左邊，照片B的叉子則放在瓷碟右旁。請猜猜，究竟哪幅照片能引發更高的購買意慾？

答案：照片B，足足提升兩成的購買慾（對於右撇子參與者而言）！為甚麼幾乎相同的照片，僅叉子擺放位置不同，就會有如此不同的效果？這要談到人的心理機制了。享用西餅期間，把叉子放右邊，是大部分人的習慣（因右撇子的人較多），而這個畫面也符合大部分人的認知。心理學家稱，人類腦子較傾向接受和喜歡容易消化、不需太花力氣去處理（process）的東西，此情形稱為知覺流暢性（Perceptual Fluency）。

Perceptual Fluency這概念亦可引伸到廣告、公關和營銷（如：要寫文案、新聞稿或演辭），甚至日常：文字要吸引人、想引起人共鳴或想打動人，先不說內容質素如何，起碼不能用太多jargon（行內述語）和把句子段落之結構寫得太複雜，否則會犯了Perceptual Fluency的大忌。若人家看或聽到皺晒眉（表示他正在很努力地嘗試在腦內進行processing的活動），又怎會愉快地接受信息呢？

不少商界和學術界的人都有誤解，以為用上一大堆jargon或學術詞彙，把話講到複複雜雜就顯示某種權威或專業。惟心水清者當然懂得，說話內容的深度或精采度，跟用上多少專業述語、學術詞彙、引經句典可以毫無關連（甚至有時成反比）。這些人所製造的，除了對他人有一種Perceptual Nonfluent（知覺不暢通）的情況，以及對自己有一種自我良好感覺外，別無其他。

反之，所有真正高人所說的話，都不會刻意用上深奧詞彙和結構，因為真正有內容的東西和人，根本毋須靠把話講得複雜去製造高深和崇拜。