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輕鬆DIY工具書 疫情中助療癒抗壓

副刊版 2020/08/12

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嚴峻疫情期間，大部分人留家工作，足不出戶，身心難展，實在需要做一些細藝小手工來慰藉心靈，例如捲紙、繪畫、種植盆栽等，以下介紹3本簡單而實用的DIY工具書，幫助大家減減壓，療癒一下鬱悶在家的心情。

15分

...

欄名 : 防疫訊

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