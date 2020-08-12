輕鬆DIY工具書 疫情中助療癒抗壓 副刊版 2020/08/12 分享： 嚴峻疫情期間，大部分人留家工作，足不出戶，身心難展，實在需要做一些細藝小手工來慰藉心靈，例如捲紙、繪畫、種植盆栽等，以下介紹3本簡單而實用的DIY工具書，幫助大家減減壓，療癒一下鬱悶在家的心情。 15分 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 RubberBand阿偉牛扒店 推餸菜包日賣300包 2020/08/11 RubberBand阿偉牛扒店 推餸菜包日賣300包 香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 2020/07/17 香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 2020/07/04 未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 2020/07/01 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 2020/07/01 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 壓力 情緒病 DIY手作 繪畫 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入