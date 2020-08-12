賀錦麗：女孩就是我！ 拜登恨轉愛？

「這個小女孩就是我！」這一句，令民主黨總統參選人拜登措手不及，估不到加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）會在黨內總統初選，端出種族議題與他交鋒。賀錦麗當面挖出拜登數十年前「不光彩歷史」，批評當時是特拉瓦州參議員的拜登，反對不同膚色學生共乘校車跨區上學的打破種族隔離措施，賀錦麗說：「當時加州有位（非裔）小女孩，每天坐校巴進入公立學校，這個小女孩就是我！」

總統初選 揭拜登「不光彩歷史」

情理兼備的質疑令拜登無法招架，辯論後賀錦麗支持率升，拜登則下跌。拜登當時的滋味、怨恨多深，只有自己知道；今天選民知道的是他已原諒棄選總統的賀錦麗，考慮找她當副總統。畢竟，政治沒有永遠的敵人。

賀錦麗亦不是單喊感人肺腑說話的政治素人，有人對她的評價是野心大、心機重。就在和拜登辯論翌日，她的競選團隊迅速販賣T恤，上面印有她童年照及「這個小女孩就是我！」的字句，很明顯一切經過精心計算。不過，政治誰沒計算？

55歲的賀錦麗之所以有中文名，是由三藩市華人僑領改的。她父母都是到加州追尋美國夢的移民，父親是牙買加非裔、史丹福大學經濟學教授，母親則是來自印度的乳癌研究員，兩人很早離異。賀錦麗常將母親掛口邊，說5呎身軀卻散發堅韌，對她影響最大，可惜2009年因大腸癌去世。

有「女版奧巴馬」之稱的賀錦麗同樣法律出身，法學院畢業後，當上地方檢察官。2003年首度參選公職，當選三藩市檢察長，7年後當選加州總檢察長並連任。2016年晉身加州聯邦參議員，短短3年便參選總統。從政，誰沒有野心？

賀錦麗的風格被指屬於個性強、精明，有人會說是陰險；她曾因擊敗檢察官前上司得到晉升，被指「反骨」，也曾把父親激怒。賀錦麗提出名為《大麻機遇再投資與消罪》法案，在全美把大麻合法化，向大麻產品徵稅，同時將涉及大麻犯罪的人免罪。理由是美國不少有色人種因持有大麻被檢控，白人因此被捕的卻很少，大麻執法是對有色人種的歧視，如果把大麻合法化，問題便迎刃而解。

即使初衷良好，但被問到是否吸過大麻，她承認並說：「有沒搞錯？我一半家人來自牙買加。」言下之意是「我是牙買加人，怎會不吸毒？」老爸聽後發聲明批女兒為競選，把自己族裔與大麻掛了鈎。媒體也曝光賀錦麗在大麻議題上言詞不一。早在三藩市任檢察官時，僅支持醫用大麻合法化，反對娛樂大麻合法化。分析說，從反對到推動全美大麻合法化，目的無疑為選票。

進軍白宮人氣當然高，賀錦麗90年代「小三」往事被重提。男主角是加州政壇最有權勢人物之一：前三藩市市長勃朗。他後來承認兩人交往過，其間用影響力拉了賀錦麗一把，為她初次競逐公職覓金主。報道說，一直未與妻子離婚的勃朗，還曾送車討好當時是小縣檢察官的賀錦麗，後來兩人分手，賀錦麗一直不願置評。

拜登一直說會提名一位女性副總統，賀錦麗在民主黨內偏溫和，有助團結黨內不同勢力，女性副總統亦可為拜登贏得較和諧的執政環境。調查指四分一人認為，選擇有色人種當副總統很重要，因為特朗普的選民絕大多數是白人，令非裔等有色人種在其任內受剝削。加上警察暴力對待黑人，司法系統被指偏袒白人等，有呼聲指拜登理應選擇黑人女性搭檔，來向共和黨討回黑人選民的政治債。

非裔亞裔女性 最佳副總統人選

賀錦麗在司法界擁有10多年經驗，誠屬優勢，政績包括保護兒童免受侵犯，為毒販提供改過自新機制。

新冠肺炎疫情下，選民更想要在政府有經驗的候選人，拜登和賀錦麗都有。如果拜登當選，就職時已78歲，歷來年紀最大，他必須挑選一位有能力接任的副總統。又如果4年後他因年齡不再競選連任，他的副總統將是民主黨總統最熱門人選，這些今天都要考慮。

從政治身份看，賀錦麗兼具非裔、亞裔、女性等多重身份，算是「安全人選」。她的政治生涯能否更上層樓，成就「這個小女孩就是我」，美國第一個女副總統的美國夢？很快有分曉。