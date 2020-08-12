港迎選舉新趨勢 電子投票何時推？

港府為了保障公眾健康，決定把今年9月立法會換屆選舉押後一年，在現今嚴峻的疫情下，實屬正確之舉。然而，早前特首被問到為何不推行電子投票從而解決抗疫與選舉的兩難，她引述選舉管理委員會意見稱：「在時間、立法程序以及技術上，電子投票不可能趕及實施。」筆者腦中頓時有千百個問號。

官方3憂慮 風險公眾信任成本

猶記得在2008年立法會選舉的時候，已有不少資訊科技界的人士提出使用電子投票。在技術層面，當年的科技水平已經綽綽有餘，例如建立電子選民登記冊，以「無紙」方式核實選民身份，電子派票及點票等各個環節都有對應技術。可是，12年後，香港的選舉模式依然落後。

事實上，筆者以為選管會故步自封的原因，並非選民應用電子投票的相關技術，更多是官方面對的安全風險、公眾信任、成本等因素。即使如此，筆者認為港府仍應積極研究在公共選舉中引入科技，從而改善選舉流程和工作效率。

電子投票大致上可分為三類：第一類、選民可在任何地點經互聯網投票；第二類、選民仍要到投票站，但可透過電子裝置進行投票；第三類跟第二類一樣，但增設傳統投票方式供選民選擇。

第一類明顯對選民更為方便，但技術要求較高，目前尚未普及。現時全球有30個地方曾試行電子投票，並有15個地方在選舉中正式採用第二或第三類的方式。筆者建議香港也可朝此方向逐步邁進。

增投票準確度 加快點票速度

筆者曾多次參與助選活動，觀察過幾次點票過程，發覺由運送選票到點票中心直至公布結果一般需要十多個小時，從自己的經驗判斷，大約三分二時間用於人手點票，三分一用於核對廢票。相反，電子投票明顯提升投票的簡易程度（例如以按鍵代替蓋章），變相增加投票的準確度，杜絕廢票，因為投票系統可確保只有有效的選票才會被投下和記錄。最後，電子投票能加快點票工作，可在投票結束後短時間內得出結果，毋須經過漫長的人手點票過程。

至於投票前的身份核實步驟，筆者建議伸延新一代智能身份證的用途，例如在疫情過後，讓市民在出入境口岸自願進行簡便的人臉識別和記錄，並把紀錄綁定智能身份證，之後人臉紀錄與智能身份證只作一對一的核對。待將來市民到達票站意慾投票時，票站只需使用人臉識別系統及智能身份證的閱讀感應器，便可快捷地為大量人流完成身份識別，告別現時在紙張名單上用原子筆及間尺劃綫的「原始」操作，提高準確度之餘又可減省人手，可謂一舉三得。

適用境外投票 方便北上港人

以上方案也同樣適用於境外投票。港府可考慮在較多港人聚居的內地城市（如深圳）設置上述的票站，也要確保有穩定及加密的網絡，傳送選舉資料回香港。政制及內地事務局曾解釋，設置電子投票的軟硬件成本高昂，但筆者認為長遠仍會減低行政成本，最重要的是，港府不應漠視及剝奪居於內地十多萬香港市民的投票權。

選管會也提到系統可靠性風險的憂慮，例如系統要處理逾400萬選民的個人資料，必須確保系統安全，防止資料外洩等意外發生；在投票日，又可能發生電力供應中斷、系統故障，甚至黑客入侵的情況。

建高保安級別資料庫 防外洩

筆者不否認其可能性，但港府絕非首次建立高保安級別的資料庫，例如香港警務處與入境事務處的系統皆儲存大量市民資料；而電力中斷、系統故障、黑客入侵又幾乎是現代任何電子系統皆要面對之風險，不該因為其可能性並非零而抱殘守缺；道理一如每天出現交通意外的可能性不會是零，但也不能藉此禁用汽車一樣。故此，筆者建議選管會積極進行電子投票的資訊科技風險評估及審計，為下次選舉作準備。

相信未來投票的終極方式會接近上述第一類，即選民毋須到實體票站的方式。然而，在保安及投票保密性方面，公眾可能需要一段長時間才能廣泛接受，所以筆者認為上述第三類（即電子與傳統投票並行）是未來十年的主要選項。

過去20年，電子投票的課題曾多次在立法會上討論。現時選舉事務處正計劃於2021年選舉委員會界別分組選舉使用電子選民登記冊。雖然進展緩慢，筆者仍希望港府積極有為，成為亞洲地區的電子投票先驅。

▲ 港府若擔心公眾未必廣泛接受電子投票，可以考慮電子與傳統投票並行模式，從而改善選舉流程和工作效率。（資料圖片）