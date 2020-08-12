藝術界網上尋出路 疫下新常態

新冠肺炎疫情衝擊各地藝術界，香港芭蕾舞團推出網上短片頻道，將藝術帶進市民家中。外地藝術家更發掘其他方法，爭取疫境求存。

美國藝術界 62%人完全失業

香港芭蕾舞團自今年3月起推出網上短片頻道「港芭@家」，以貼地形式為觀眾展示芭蕾舞這種「高貴冷艷」的藝術更為親切的一面，例如讓舞者一邊煮食一邊自我介紹，並以競技形式介紹芭蕾舞技巧，更有透過「網上芭蕾課」教授舞蹈動作。頻道現已推出逾40集影片，點擊率逾80萬次。

疫情嚴重影響藝術界從業員的生計，美國非牟利團體Americans for the Arts調查顯示，當地業界94%人員在疫情期間收入減少，多達62%處於完全失業的狀態。美國多個藝術團體合作成立藝術家救濟基金（Artist Relief Fund），有需要的藝術家每人可一次過申請多達5,000美元的救濟金。

港府在疫情期間也有為業界提供支援，民政事務局已透過「藝術文化界資助計劃」，為463個藝術團體及2,300名藝術工作者，提供1.5億元資助，並委託藝發局推出5,000萬元的「藝文界支援計劃」。

疫情持續多久仍是未知之數，藝術家或需有心理準備視當下情況為新常態。

所謂「show must go on」，外國不少藝術家及團體轉為網上直播，例如荷蘭鹿特丹愛樂樂團的成員在居家抗疫期間，曾在家中連綫合奏貝多芬的《快樂頌》，在YouTube上至今吸引近300萬人次觀看。

善用社媒推廣 形成互助網絡

當下更多人用Zoom辦公及社交，例如美國戲劇家Jordan E. Cooper受啟發，編導一部名為《Mama Got A Cough》的話劇，以一家人在Zoom上嘗試說服母親到醫院接受檢疫為主題。

外國藝術家更善用社媒推廣個人作品，英國便有藝術家推計劃讓同行以標籤#artistsupportpledge在Instagram售賣作品，參與者需承諾作品售價不高於200英鎊，在賣出價逾1,000英鎊的作品後，亦需幫襯其他參與計劃的同行，形成互助網絡。

藝術家除發揮創意創造新作品，疫下更宜發揮創新精神包裝個人產品，並善用科技、與同行合作，一起尋求新出路。

▲ 藝術家除發揮創意創造新作品，疫下更應善用科技，與同行合作開拓商機。（資料圖片）