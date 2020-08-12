中國互聯網經濟的成功秘密 美阻得了？

中美經濟戰愈打愈烈，美國總統特朗普除向中國發動貿易戰外，更要將中國踢出全球生產鏈，還要採取大規模「清潔網絡」行動，將中國踢出美國、踢出全球互聯網世界，這亦說明中國科網企業已能威脅美國霸主地位。

強搶TikTok僅前奏 清網封殺絕

距離美國總統選舉不足3個月，特朗普利用「打擊中國」討好選民的舉動變本加厲，不惜違反美國自由競爭、法治等，向中國互聯網企業全面出手。他本月初要「強搶」中國抖音海外版TikTok，只是封殺中國網企的前奏，隨後國務卿蓬佩奧宣布「清潔網絡大行動」，包括

1.清潔電訊營運商，禁中國電訊商在美經營；

2.清潔網上商店，禁止美國iPhone的app store和Google play store出售中國開發的應用程式（app），特別點名WeChat；

3.清潔手機應用程式，美國應用程式不能預先安裝在中國手機；

4.清潔雲，禁止將美國公民及企業資料存在中國雲端企業如阿里巴巴、騰訊和百度；

5.清潔電纜，要保證美國連接至國際互聯網的海底電纜，不受中國入侵。

蓬佩奧還製作了一張全球清潔名單，將肯跟從它封殺華為5G設備的30多個國家和企業列入名單，呼籲其他國家和企業加盟，並暗示「對加入獎、對不加入者罰」，務求將中國踢出全球互聯網世界。

特朗普內閣鷹派籌劃「清網行動」已久，只因欠缺法理基礎，執行方法必惹爭議，故遲遲未推出，現在匆匆上馬，無非為抹黑中國，為特朗普拉票，且可趁選舉倒數的混亂期，讓特朗普簽署各種未必合憲的行政命令，製造「封殺中國」的既定事實，就算民主黨拜登當上總統，都要被迫酌情執行，否則就變成向中國「叩頭」。

美鷹派清剿華科企 一仇共二自保

美國鷹派要在全球清剿中國科網企業，一因仇恨中共，二亦為保護美國政經重大利益。美國是全球互聯網霸主，硬件上iPhone手機領先全球，軟件上Google、Amazon、Facebook、Youtube囊括全球最大的互聯網平台；美國5大市值公司即蘋果、微軟、Amazon、Google母公司Alphabet、Facebook都是科網企業，單是蘋果的1.9萬億美元市值，就相當於5個香港GDP的總和。互聯網更是開發物聯網、雲端計算、人工智能、無人車等高科技工業的重要基礎，互聯網加上這些科企，正正是美國能從金融海嘯翻身的基礎。

互聯網亦是美國政治影響力的基石，「走佬特工」斯諾登早已披露美國可以透過美國電訊硬件、電腦及手機軟件的後門，監控全球、竊聽別國領導人，又可利用Google、Facebook、Youtube等滲透力，改變其他國家政權。因此，保持互聯網霸主地位，就是維護美國在全球政經霸主的地位，現在卻遇上中國的嚴重威脅。

網絡經濟 為何俄國不能中國能？

在5G研發上，美國明顯落後，因此過去兩年在全球封殺中國華為，現在要在移動通訊、應用程式、雲計算、電纜上大動干戈，只因中國的科網企業已成美國心腹之患。試想，中國若如俄羅斯般，在互聯網世界只有黑客，未有借用互聯網發展經濟生產、改善百姓日常生活，能對美國構成威脅嗎？中國若沒有蓬勃的科網企業，可以有ATMX（阿里巴巴、騰訊、美團、小米）讓市場熱炒嗎？TikTok短短3年間在美國取得1.65億次下載，佔美國人口一半，衝擊fb，美國能容忍嗎？與互聯網息息相關的雲計算、人工智能、無人車、人臉識別等技術，中國又正與美國爭奪全球市場，美國能不警剔嗎？

為甚麼在互聯網發展上，中國能而俄羅斯不能？皆因中國能做到巧妙的平衡，兼顧經濟開放與政治穩定，這亦是中國經改成功的重大秘訣。

互聯網的關鍵詞就是開放，最大敵人是限制。要讓互聯網參與者盡情發揮創意，就要打破法規限制、政治限制，尤其保障舊有世界秩序穩定、既得利益者的法例，以至約定俗成的社會規範，都會阻礙互聯網創新。因此，一個經濟制度、社會制度愈像美國般彈性的，就愈適合發展互聯網，經濟及社會制度愈僵化的，就愈不利開拓互聯網。一個國家的互聯網企業愈成功，對舊有世界的經濟、社會、政治秩序的衝擊就愈大，此所以一般來說，愈封閉的國家，愈抗拒互聯網。

互聯網雙面刃 抓大放小減風險

中國在70年代尾推行改革開放，90年代尾亦冒着「傳統制度崩潰」的重大風險，開放互聯網，只要網企不在政治領域上掀出大風雨，就採「隻眼開、隻眼閉」態度，容許各種嘗試、創新，讓騰訊、阿里巴巴、百度等在過去20多年一步一腳印地成長起來。

中國不是完全放任，而是採取「抓大放小」策略，容許龐大如「航空母艦」的互聯網巨企出現，只要他們要與政府保持良好關係，不為政府添煩添亂，政府就可很大程度上掌控中國互聯網，減少對制度的負面影響。

中國在2015年更提出「互聯網+」大計，要將互聯網打造成為經濟、社會的最重要推動力，利用互聯網的協同效應，改革傳統工業、農業生產力，發展電子商務、普惠金融、智慧能源、人工智慧、高效物流、緣色生態，並提升醫療、健康、養老、教育、旅遊、社會保障等益民服務質素和效率。

但互聯網是一把極為鋒利的雙面刃，可為經濟及社會進步披蕀斬荊，亦可嚴重割傷原有經濟、社會制度，對此，習近平2012年底當上中共總書記後，籌組了「中央網絡安全與信息化領導小組」，並親任組長，從名稱就可看到，中央對「網絡安全」和「信息化」要兩手抓，兩手都要硬，就是看到互聯網對中國未來的重大作用與挑戰，既要開放中國互聯網、支持科企，又要作出監督，防止互聯網衝擊政治穩定、金融穩定、社會穩定，造成國家安全的大患。

中國高空踩鋼綫 遇美國大風吹？

中共領導人相信辯證法，即凡事都有兩面，沒有絕對的好，亦沒有絕對的壞，有好就有壞，有利益就有風險，不冒風險看似最保險，但一潭死水、毫無活力，最終亦是死路一條，要前進就要充分利用機遇，並克服機遇中的挑戰。

中國對互聯網既要開放又要管控，內裏充滿着矛盾，過去20多年做到巧妙的平衡。這種高空走鋼綫的平衡術，亦是中國40多年來經改成功的一大秘訣，中國在經改上，既改革開放，亦保持政治、社會穩定；既讓外資進入中國，又維持本國工業發展能力；既讓國民接觸世界，又保持他們對國家前途、對中共執政的信心。

高空踩鋼綫可以博取高回報，亦要冒着高風險，要有巧妙平衡力，而這一刻能有效平衡，不代表下一刻仍可如此，一場大風可以令過去成績，全被抹殺。中國互聯網、經改正面對美國這個超級颶風，要避免從萬丈高空中被吹下去。

▲ 「強搶」中國抖音海外版TikTok，只是封殺中國網企前奏，隨後宣布「清潔網絡大行動」，務求將中國踢出全球互聯網世界。（法新社資料圖片）