500強中企超美？ 勿放錯重點

中美角力全方位開展，美國《財富》雜誌（Fortune）新公布2020年全球500強企業排行榜，上榜的中港企業數目首次超越美國，看似在經濟領域贏了一仗，惟只要細看榜上企業盈利，以至中美股市規模現況，便會

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