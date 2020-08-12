  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 03:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

500強中企超美？ 勿放錯重點

評．析．天下版 2020/08/12

分享：

中美角力全方位開展，美國《財富》雜誌（Fortune）新公布2020年全球500強企業排行榜，上榜的中港企業數目首次超越美國，看似在經濟領域贏了一仗，惟只要細看榜上企業盈利，以至中美股市規模現況，便會

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - 美國制裁進擊 金融機構高危
2020/08/11
美國制裁進擊 金融機構高危
交易講場 - 美大選特料打「中國牌」 恐股市波動
2020/08/10
美大選特料打「中國牌」 恐股市波動
交易講場 - 特朗普盯上港交所 金融戰逼近？
2020/08/08
特朗普盯上港交所 金融戰逼近？
交易講場 - 避險非主流 黃金股市同呼吸
2020/08/07
避險非主流 黃金股市同呼吸
交易講場 - 螞蟻IPO重A輕H？ 言之尚早
2020/08/06
螞蟻IPO重A輕H？ 言之尚早
金融 恒生指數 美股 A股 滬深300指數 中國 美國 市盈率 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

上一篇文章

億元超豪宅 8成本地客捧場

下一篇文章

中國「雙循環」 突破中的突破
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

議員延任安排穩妥 聚焦抗疫紓民困
議員延任安排穩妥 聚焦抗疫紓民困
專家樓論 - 億元超豪宅 8成本地客捧場
億元超豪宅 8成本地客捧場