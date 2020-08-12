500強中企超美？ 勿放錯重點 評．析．天下版 2020/08/12 分享： 中美角力全方位開展，美國《財富》雜誌（Fortune）新公布2020年全球500強企業排行榜，上榜的中港企業數目首次超越美國，看似在經濟領域贏了一仗，惟只要細看榜上企業盈利，以至中美股市規模現況，便會 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美國制裁進擊 金融機構高危 2020/08/11 美國制裁進擊 金融機構高危 交易講場 - 美大選特料打「中國牌」 恐股市波動 2020/08/10 美大選特料打「中國牌」 恐股市波動 交易講場 - 特朗普盯上港交所 金融戰逼近？ 2020/08/08 特朗普盯上港交所 金融戰逼近？ 交易講場 - 避險非主流 黃金股市同呼吸 2020/08/07 避險非主流 黃金股市同呼吸 交易講場 - 螞蟻IPO重A輕H？ 言之尚早 2020/08/06 螞蟻IPO重A輕H？ 言之尚早 金融 恒生指數 美股 A股 滬深300指數 中國 美國 市盈率 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入