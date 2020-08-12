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SpaceX刊招聘啟事 打造太空港度假村

行政人員版 2020/08/12

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【本報訊】由科技狂人Elon Musk創辦的太空探索公司SpaceX，日前發布一則啟事，表示公司將在美國德克薩斯州開發首個度假村，並公開招聘度假村經理。

據外媒CNET報道，SpaceX行政總裁Elon

...

欄名 : Good Job Insight

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