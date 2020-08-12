SpaceX刊招聘啟事 打造太空港度假村 行政人員版 2020/08/12 分享： 【本報訊】由科技狂人Elon Musk創辦的太空探索公司SpaceX，日前發布一則啟事，表示公司將在美國德克薩斯州開發首個度假村，並公開招聘度假村經理。 據外媒CNET報道，SpaceX行政總裁Elon ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美逾半受訪員工 疫下避談個人狀況 2020/08/11 美逾半受訪員工 疫下避談個人狀況 僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 2020/08/10 僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 2020/08/07 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 2020/08/06 數據科學行業需求減 美職位較去年跌43% 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 2020/08/05 疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能 馬斯克 SpaceX 商業 航天科技 科技行業 美國 酒店 品牌 項目管理 德克薩斯 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入