議員延任安排穩妥 聚焦抗疫紓民困

全國人大常委會昨通過，香港立法會全體議員延任不少於一年，務求減少押後選舉出現的政治爭議，讓立法會能盡快恢復正常運作。疫下香港面對嚴峻挑戰，議員們應以大局為重，珍惜時機，聚焦改善經濟民生，切勿再糾纏於政治歧見，加劇內耗，折騰港人。

延任可減政爭 助清理堆積議案

港府早前以疫情惡化，引用緊急法押後立法會選舉一年，並提請人大常委會就立法會真空期作決定。人大常委會昨全票通過讓立會所有議員延任不少於一年，包括早前參選資格被取消的4位泛民議員，且毋須重新宣誓。

人大常委會今次不另行委任臨時立法會，相信是以最簡單而最合乎香港法理基礎的處理方法解決問題，毋須人大釋法，又可避免因4位被DQ議員引發不必要政治爭拗，盡量做到平穩順利過渡，以最低成本讓立會重回正常運作軌道。

中央此舉也希望避免節外生枝，讓立法會可馬上恢復運作，因盡管非建制派議員經常在議會拉布，但熟悉議會運作，有助清理之前大批未審議的工作，包括早前因任期屆滿而被迫叫停的規管電子煙、垃圾徵費和一手樓空置稅議案，政府應趁議員延任，再次將這些涉及重大民生議題從速提交議會審議。

議員們也應把握延任契機，為港人多做實事，勿再事事政治化，浪費港人時間，因香港當前新冠肺炎確診個案縱有所回落，疫情依然嚴峻。疫下經濟受重創，第二季GDP按年萎縮9%，百業蕭條，民生凋敝，當前首務是全港須上下一心攜手抗疫，疫情若能盡快受控，經濟方可重啟。

拒外國勢力亂港 勿再折騰民生

中美角力加劇，美國不斷打香港牌，繼針對香港落實港區國安法，取消給予香港特殊待遇地位，又對中港官員實施制裁，而總統特朗普更宣稱香港不再是成功交易所，意味美國政府針對香港的制裁行動陸續有來，恐令香港經濟雪上加霜。

隨着香港捲入中美角力漩渦愈深，為本港經濟和港人民生帶來愈多不明朗，議員們實應深明大義，集中精力處理當前最迫切的經濟民生問題，急市民所急，想市民所想，盡快通過相關的民生議題，紓解民困。

市民最不願看到議員們因政治立場而在議會上繼續拉布，將所有議題都政治化，不惜耍手段阻撓民生議案通過，卻完全不幹實事，蹉跎歲月。疫下民不聊生，港人已經再受不起更多折騰，請尊貴議員們應切記須以港人福祉為依歸，切實履行代議士的應有責任，戮力改善經濟民生，才能贏得市民的信任和支持。

責任編輯：陳楚源