Nike推出的最新廣告「You Can't Stop Us」，將運動片段左右並排，優秀的剪接技巧令畫面配合得天衣無縫，有專業運動員，也有普通人，還有不同種族、宗教和傷健的運動員，即使在中美博弈的今天，仍展示出中國運動員的片段，凸顯運動連結世界。廣告在美國推出後產生很大的回響，執筆寫此文時點擊率已接近5,000萬。

在新冠肺炎的疫情下，別說運動，就連日常生活也要保持社交距離，運動品牌的銷售自然受影響。但Nike並沒有因為銷售潛力有限而噤聲，反而在這困難時期，選擇既能扣緊品牌精神，也能為大眾帶來希望，利用運動團結人心的力量，讓大家堅持運動，同心抗疫。

在銷售疲弱的時候，有些品牌停止推廣減低成本，有些選擇割價求售。但重視品牌價值的商家，看到社會的需要，緊扣品牌精神，說一個動人的故事。正如廣告旁白說「事情不會總如人願」（things won't always go our way），「但無論如何，我們總會找到出路。」（But whatever it is, we'll find a way.）配合畫面令人心振奮。

Nike是最受歡迎的品牌之一，他們推出很多優秀的廣告，但從不硬銷產品功能，甚至30多年來都只是賣「Just do it」的精神，但卻能吸納一批忠誠的粉絲，每當購買運動產品時，總會先考慮Nike，甚至不太介意價錢，這就是品牌的力量。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》