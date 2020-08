Nike推出的最新廣告「You Can't Stop Us」,將運動片段左右並排,優秀的剪接技巧令畫面配合得天衣無縫,有專業運動員,也有普通人,還有不同種族、宗教和傷健的運動員,即使在中美博弈的今天,仍展示出中國運動員的片段,凸顯運動連結世界。廣告在美國推出後產生很大的回響,執筆寫此文時點擊率已接近5,000萬。

在新冠肺炎的疫情下,別說運動,就連日常生活也要保持社交距離,運動品牌的銷售自然受影響。但Nike並沒有因為銷售潛力有限而噤聲,反而在這困難時期,選擇既能扣緊品牌精神,也能為大眾帶來希望,利用運動團結人心的力量,讓大家堅持運動,同心抗疫。

在銷售疲弱的時候,有些品牌停止推廣減低成本,有些選擇割價求售。但重視品牌價值的商家,看到社會的需要,緊扣品牌精神,說一個動人的故事。正如廣告旁白說「事情不會總如人願」(things won't always go our way),「但無論如何,我們總會找到出路。」(But whatever it is, we'll find a way.)配合畫面令人心振奮。

Nike是最受歡迎的品牌之一,他們推出很多優秀的廣告,但從不硬銷產品功能,甚至30多年來都只是賣「Just do it」的精神,但卻能吸納一批忠誠的粉絲,每當購買運動產品時,總會先考慮Nike,甚至不太介意價錢,這就是品牌的力量。

本文轉載自《晴報》