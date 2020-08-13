  • 26°C
香港時間 : 2020813日 (四) 04:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

認知偏見

副刊版 2020/08/13

分享：

香港立法會選舉因疫情而推遲一年，美國政府視為逆天大罪，白宮發布上大聲說：「We condemn the Hong Kong Government's decision……」但美國總統卻可以在七月三十日於Twitter中提出：「Delay the election until people could properly, securely and safely vote……」意思是，想見到美國總統大選延遲。

《港區國安法》的訂立，是防止外國影響本地及國家安危，美國政府第一時間跳出來，呼籲其他西方國家制裁香港。同年一月，台灣訂立《反滲透法》，條例比國安法更辣更容易入罪，美國不僅沒有反對聲音，反而增加向台售武。

明顯不過的雙重標準（Double Standard）並非新鮮事物，美國政府向來為自己國家利益，也會以雙重標準行事，只是過往總會擺出君子態度拿點正義作掩飾，而現今卻赤裸裸地說句「America First」口號，便大條道理地行使雙重標準。

當然，這並非美國專利，雙重標準極為普遍，譬如在傳統社會，男人有多位性伴侶會被視為多情，而女人有多位性伴侶卻被負面地視為不貞；即使犯下相同罪行，不同法官也可能判不同刑罰；父母面對兒女同一考試分數，可能一個受罵而另一個受讚，例子比比皆是。

背後原因很多，但最主要的，還是因個人利益和人類希望見到自己所想所信而產生Cognitive Bias（認知偏見），意思是揀選性接納現實資訊，用以成立個人主觀性現實（Subjective Reality），也就是廣東話所謂：「聽唔入耳就唔聽，唔想信就唔信。」

美國政府當然沒有認知偏見，他們只有對中國和香港充滿偏見。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

生死落差
2020/08/07
生死落差
全民檢測
2020/08/06
全民檢測
血糖遊戲機
2020/07/31
血糖遊戲機
遲來的希望
2020/07/30
遲來的希望
快樂馬鈴薯
2020/07/24
快樂馬鈴薯
疫情 香港 中國 美國 台灣 港區國安法 立法會選舉 莫樹錦

上一篇文章

《好好走路不會老》

下一篇文章

「崔腳彤」廚房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

疫苗不是鬥快 人命攸關安全首要
疫苗不是鬥快 人命攸關安全首要
專家樓論 - 中環商廈棄守 46萬呎放頂租
中環商廈棄守 46萬呎放頂租