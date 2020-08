香港立法會選舉因疫情而推遲一年,美國政府視為逆天大罪,白宮發布上大聲說:「We condemn the Hong Kong Government's decision……」但美國總統卻可以在七月三十日於Twitter中提出:「Delay the election until people could properly, securely and safely vote……」意思是,想見到美國總統大選延遲。

《港區國安法》的訂立,是防止外國影響本地及國家安危,美國政府第一時間跳出來,呼籲其他西方國家制裁香港。同年一月,台灣訂立《反滲透法》,條例比國安法更辣更容易入罪,美國不僅沒有反對聲音,反而增加向台售武。

明顯不過的雙重標準(Double Standard)並非新鮮事物,美國政府向來為自己國家利益,也會以雙重標準行事,只是過往總會擺出君子態度拿點正義作掩飾,而現今卻赤裸裸地說句「America First」口號,便大條道理地行使雙重標準。

當然,這並非美國專利,雙重標準極為普遍,譬如在傳統社會,男人有多位性伴侶會被視為多情,而女人有多位性伴侶卻被負面地視為不貞;即使犯下相同罪行,不同法官也可能判不同刑罰;父母面對兒女同一考試分數,可能一個受罵而另一個受讚,例子比比皆是。

背後原因很多,但最主要的,還是因個人利益和人類希望見到自己所想所信而產生Cognitive Bias(認知偏見),意思是揀選性接納現實資訊,用以成立個人主觀性現實(Subjective Reality),也就是廣東話所謂:「聽唔入耳就唔聽,唔想信就唔信。」

美國政府當然沒有認知偏見,他們只有對中國和香港充滿偏見。