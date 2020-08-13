硬銷已過時，既無效果，又令人反感。但環觀一些機構／品牌／人物宣傳，仍樂此不疲地進行硬銷（夾硬嚟銷）。若本身已是機構／品牌／人物的die hard粉絲，其實毋須再hard sell，因他們已去到乜都相信／支持／興奮的地步。但對於非粉絲者來說，硬銷「我（哋）是最好的」，又或叫人「唔好／唔准／咪咁咁咁」，只會愈發令人聽不入耳。

愈強迫，只會令人愈抗拒。夾硬嚟是粗暴、粗糙和粗劣的，若硬銷有效，世間上何須再有廣告／公關／營銷的專業？每次兜口兜面向目標群眾講：「你們一定要這樣／不可以這樣」不就是了？想改變人的行為，還有很多方法，而且比硬銷有效和簡單得多。

假設你是一所學校的校長，很關心學生們的健康，希望他們在學生飯堂用膳時，會懂得選擇多點蔬菜、少點肉食／煎炸／薯條，以降低熱量攝取，你會如何做呢？校內貼海報、校內電台廣播或派發單張說明蔬菜的益處？這些方法極其量只能提升學生對健康的認知，但卻改變不了他們的行為。

美國康奈爾大學有個研究指出，不需花氣力向學生硬銷健康飲食，只需在學生飯堂內稍稍改變食物的擺設和陳列方式，就已能改變學生的行為，例如：把椰菜放到眾多食物盤的最前方，學生選擇椰菜的量數提高了一成至一成半；若把放蘋果和橙的不銹鋼餐盤改為用一個精美的餐碗來盛裝後，銷售量急升兩倍；將冰淇淋雪櫃的透明門改成不透明後，選取量由原本的三成銳減至一成四。

要改變人，有時根本不用長氣、譖氣或晦氣地去夾硬嚟，更不用大費周章，只須巧妙地四両撥千斤就能有成效。從企業角度來說，若一件本可用四両就搞掂之事，卻用上了千斤之力，令上上下下元氣大傷之餘，還要得出個反效果來，那就是天下間最愚蠢之事了。