第二夫人變第一？ 拜登背後女人的堅持

2004年，當一位民主黨重要人士到拜登家裏，勸拜登參選總統時，一位女士找來一枝箱頭筆，在自己肚上寫了個大大的「No」，然後在客廳來回走動，似乎在傳達着無聲抗議。起初，她對政治不感興趣，也不希望丈夫爬得太高。現在可算習慣了，自己偶爾也接受訪問，甚至出來助選。這位女士是拜登的夫人，吉爾•拜登（Jill Biden）。

拜登夫人 愛別人稱她「拜登博士」

1975年，在辦離婚的24歲少婦遇到一位33歲參議員。議員3年前因車禍失去妻子和1歲女兒，在從政和照顧倖存但重傷的6歲和5歲兒子中掙扎，甚至在醫院兒子床邊宣誓就任參議員。出於承受不起撫養別人遭劫難孩子的壓力，而且一舉一動皆暴露人前的政治家妻子生活，那位少婦4度拒絕參議員求婚，直到第5次參議員說是最後一次，終於答允。1977年，兩人結婚後，她邊當賢內助，生下女兒的同時，邊進修獲得教育碩士、博士和英語碩士3個學位。她喜歡別人稱呼她為「拜登博士」，而不是「拜登夫人」。

吉爾讓拜登重新活了過來，家庭又恢復完整之際，歷經波折的拜登2015年白頭人又送黑頭人，46歲長子博伊腦癌去世。已和妻子分居的博伊弟弟亨特，後來與嫂嫂墮入愛河。對曾因車禍而家庭破碎的拜登來說，家人比甚麼都重要，2016年拜登決定不角逐白宮寶座，家庭便是重要因素。面對次子與長媳譜出戀曲，報道說拜登與吉爾給予支持和祝福。

今年3月，當拜登在洛杉磯發表演說時，有抗議者衝上台，一名女士見狀抓住拜登的手，並站在拜登與抗議者中間。對此，拜登開玩笑：「她是我的保鑣特工…她是一個害怕站在公眾面前高談闊論，或喊些政治口號、高呼競選宣言的人。我們結婚伊始她就告訴我，她做不到這些，就像我不可能當着大眾面前唱歌一樣。」

那個怕拋頭露面，卻敢於挺身護夫的，也是吉爾。近半個世紀以來，全國人看着拜登公開與悲傷鬥爭，背後堅持着給予支持的，都是吉爾。

對於吉爾的付出，拜登一直心存感激。她多年來在堅持平衡生活和事業，從沒放棄過心愛的教育工作。2009年，拜登就任副總統，她是第一兼第二——歷來第一個帶薪工作的第二夫人，在社區學院教英語。名牌大學紛紛邀請她授課，她堅持任教於讓普羅階層包括難民的孩子就讀的社區學院，說喜歡他們有故事。

如果拜登當選總統，吉爾將成為第一個擁有博士學位的總統夫人。據《人物》雜誌報道，即使成為第一夫人，她也希望繼續教書：「我本職是教師，丈夫的生活和我的生活是兩回事。」她希望爭取社區學院教育免費，希望提升教師地位，希望教師受到尊重。吉爾便是如此，69歲，始終如一。

今年6月，一本關於拜登早年經歷的兒童讀物出版，提到他因為口吃而被嘲笑，激發出鬥志和韌性。拜登能克服口吃，母親充滿智慧的一句鼓勵功不可沒：「那是因為你太聰明了，嘴巴跟不上大腦速度。」和拜登母親一樣，總能找到特別方法精神上支持拜登的，是吉爾，那本兒童讀物是她寫的。

歷經劫難 拜登：政治就是我目標

大兒子博伊患癌去世後，夫婦倆創立了一個倡議項目，為治療癌症病人提供資源，一直希望低調的吉爾願意投入時間及資源回饋社會了。拜登在2007年回憶錄中寫道，一家車禍讓他陷入無比絕望境地，開始明白為何那些自殺的人會認為是一個選擇，但有一樣東西幫他走出絕境。「我失去了妻子和女兒，我就是這樣熬過來的；當他們告訴我，博伊沒有機會活下來的時候，我也是這樣熬過來的——你必須有目標，而政治就是我的目標。」

對拜登來說，政治是一種宣洩方式，充滿激情的表達形式，好像向自己證明還活着。如今，在半世紀從政之路、總統之路上，多了一位女伴一起走——賀錦麗，他的副總統搭檔。至於人生道上，喜歡堅持如一的「拜登博士」一路走來，始終仍在。