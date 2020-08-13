強拆出售TikTok 買賣方「雙輸」

美國總統特朗普在8月6日簽署行政命令，禁止美國企業或個人與影音社交應用軟件TikTok母公司字節跳動（ByteDance）進行任何交易，命令45日後生效，事件備受國際矚目。

TikTok是一影音社交應用程式，由北京字節跳動所開發和擁有。2016年9月，字節跳動在「今日頭條」孵化上綫；其後，於2017年8月建立海外版抖音「TikTok」；同年11月，以10億美元收購美國Musical.ly，並專注於海外業務。

易令人上癮 下載次數破20億次

TikTok程式在海外多國廣受觀迎，在美國更擁有龐大數量用戶，主要是20歲以下的年輕人。用戶可在平台上錄製最長15秒的短片，並可配搭特效和音樂，再將影片分享給朋友或其他陌生人用戶。由於短片的內容往往為瀏覽者帶來「驚喜」，容易令人觀看「上癮」，使用戶規模近年快速增長。

TikTok的下載和安裝量，一度在美國市場躍居首位，並且在德國、法國、日本、泰國等多個國家，也多次登上App Store或Google Play總榜的首位。據2020年4月底Sensor Tower的資料顯示，TikTok在當前全球App Store和Google Play應用程式商店的總下載次數，已突破20億次。

TikTok之所以廣受歡迎，原因是利用人工智能的「機器學習」技術，有效評估每個上傳視頻的質量。視頻上傳後，TikTok會在熱門視頻之間，向小部分用戶顯示這條短片，用戶感到「有趣」；機器算法更將測量實際觀看的視頻數量、以及收到對視頻的「被喜歡」、收藏、評論、分享和下載數量，進行大數據分析，以保障上傳短片的質量。

同時也對用戶的信息和觀看習慣進行分析，用戶用的時間愈長，推薦給用戶的視頻愈準確，讓用戶更加上癮。

對於TikTok所得的龐大用戶量，美國政府擔心，眾多美國年輕人個人資料會受到濫用，雖然TikTok聲稱，所收集到的用戶資料只用作「推薦」之用。但在中美關係惡化的情況下，TikTok自去年下半年即已捲入中美角力漩渦。11月，美國外國投資委員會（CFIUS）對TikTok啟動國家安全調查。其實，早於2018年TikTok便曾被指控收集用戶手機位置資料，並將之傳送給中國。誠然，若政府取得用戶手機位置的信息，的確可以分析到一些敏感的地點，譬如軍事基地等。

TikTok還被指控審查平台上的視頻，刪除對某些政府不利的。這些也讓美國更擔心出現類似Cambridge Analytica利用Facebook上用戶數據干擾美國大選的情況。因此，即使TikTok強調，所收集到的美國用戶資料，是存放在美國當地，沒有傳送給中國。不過，美國認為，一旦中國政府要求，TikTok恐怕「無法違命」。

TikTok拆售業務 談何容易

在發出禁令前，於8月3日，特朗普政府在白宮記者會上表示，在9月15日前，TikTok必須賣給美國公司，否則他會關閉TikTok應用程式。目前，媒體報道，微軟正進行洽購；而《華爾街日報》亦引述消息人士稱，社交平台Twitter與TikTok初步商討潛在合併的可能性。按目前TikTok的美國商業估值，相信以數百億美元計，Twitter的市值約為290億美元之譜，是否有足夠財力進行這宗交易，市場存疑。

但無論如何，過去幾年，美國外國投資委員會否決了多項中國企業對美國公司的收購合併，這些「商業交易」或遭否決，或者成功，案例也有不少。但今次TikTok「被限期」出售給美國公司，分拆出海外版抖音TikTok的美國業務，其實有不少「問題」值得討論。因為按照TikTok產品性質，該產品不容易「分拆」出售。

看深一層，當收購一家傳統公司的某些業務時，這家公司最值錢的東西，可包括有形的資產，如土地、房產、廠房、機器等，可以個別分拆出來賣。即使是軟件公司，其擁有的知識產權產品，如版權、專利，以至人才和用戶資料庫，都可以分拆出售。

但在社交媒體網絡大行其道的今天，以Facebook為例，Facebook可否把某個地區的Facebook業務出售，而不影響其公司的整體價值？進而言之，Facebook出售某個地區如美國的業務後，美國業務的網絡上信息，能否同美國以外其他地區業務的網絡信息互通？這就存在一個很大的問號和不確定性。

這個問號和不確定性，無可避免影響到Facebook所分拆出售的業務、以至Facebook餘下地區業務的價值，從而損害到Facebook整體的實質價值。

IG推Reels 趁機挖走TikTok台柱

很顯然，把Facebook部分業務分拆出售，較諸TikTok分拆美國業務為容易。因為Facebook平台上連接的用戶很多都互相認識，在同一各地區區域。同時用戶的分享和交流，都是「同聲同氣」，譬如Facebook的美國平台，用戶大家使用英文溝通和分享。

Facebook在不同地區的業務，可以用當地語言和大家熟悉的其他媒介來承載信息，進行群體溝通和分享。

像YouTube這種視頻平台，雖然用戶之間沒有直接聯繫，一般也是按語言分開，但TikTok顯然大有不同，上載到TikTok的視頻，往往沒有語言，憑影像令觀看受眾「會心大笑」、「會心喝采」或「拍案驚奇」，很快「上癮」。

事實上，無論是美國人、德國人、日本人、泰國人、印度人、俄羅斯人等，都可以從上載到TikTok的短片裏，得嘗樂趣。如果TikTok分拆了美國的業務出售，售後，美國業務的視頻信息，能否在美國以外其他地方「相通」？這個問題不僅關乎營運，更關乎到企業的估值和實質價值，問題不簡單。

再者，TikTok的成功，有賴人工智能（AI）的機器學習算法，這些建基於大數據得來的算法，相信是從不同地區採集到的有用檢測和實踐數據，算法不斷作出改良與提升，以保證視頻的質量，否則TikTok也不會在多國的發展「所向披靡」，成為年輕人的「寵兒」，此其一。

其二，抖音的算法，發端於他們在中國建立的大數據模型，即使如抖音的海外版TikTok所言，美國的用戶的信息數據沒有傳回中國，但機器學習的程式難免有「共同語言」，而且該公司很多的人才都在中國。因此，即使在美國的平台有足夠的用戶數據，恐怕都需要重新進行人才培訓。

如今社交網絡平台競爭激烈。Facebook曾推出類似TikTok的軟件程式，但不幸失敗。就在TikTok受到特朗普政府「打壓」下，Facebook轄下的Instagram（IG）本月推出對抗TikTok的全新音樂動態短片Reels。這個Reels被媒體譏為「抄襲」TikTok模式，然而，Reels實行以重金圖「挖走」在TikTok表現優秀的「平台創意人才」。

整體大於分體 拆售降企業價值

在TikTok「生死」處於不確定狀態之際，一旦把TikTok的「台柱」挖走，即使有美國企業成功買下TikTok，但TikTok平台的價值，相信也會打上折扣。

照目前情況看，禁止美國企業或個人與字節跳動進行任何交易，行政命令45日後生效，特朗普是否最後改變主意，給予延期，不得而知；但要求9月15日前，TikTok要限期前賣盤。在如此短期內，完成一宗幾百億美元的交易，實在不容易。

但很清楚看到，在今日大數據時代，併購或買到一個跨地域、用戶群體分散化的網絡平台，像TikTok產品這般屬性的業務，要把個別地區的業務分拆出售，不僅前所未見，更重要一點是，在「整體價值大於分體疊加價值」下，分拆部分業務出售，無疑使整體價值下降，削減買方和賣方各自所持的企業價值，交易產生「雙輸」效果。

悲觀來說，中美關係繼續惡化下去，就像是給國際化公司生生加了一個新冷戰稅。執筆時，媒體報道，TikTok擬就禁令控訴特朗普政府此舉違憲，究竟TikTok美國業務的結局如何，且拭目以看。

▲ TikTok「被限期」分拆出售美國業務，售後美國業務的視頻信息，能否在美國以外其他地方「相通」？這個問題不僅關乎營運，更關乎企業價值，問題不簡單。（法新社資料圖片）