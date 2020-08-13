家長善加引導 孩子打機不課金

本港一項調查發現，青少年在新冠疫情下打機「課金」情況堪憂，嚴重者更因此欠債逾十萬元。家長宜以身作則，引導孩子培養健康的娛樂習慣及理財意識。

疫下打機增加 近9成人曾課金

北區青年商會聯同路德會青亮中心、以及明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院，今年3月至6月期間針對15至40歲人士進行訪問，發現疫下近3成受訪者每日花5小時或以上打機，較疫情前升1倍。

打機時間多，令更多人有機會花錢購買裝備，近9成人曾以信用卡課金，逾4成人月均花2,140.5元，更有人曾一晚花了1萬元，在遊戲內最終共課金14萬元，想靠賭波贏錢還債，怎知愈陷愈深，累計欠債逾20萬元。

遊戲捉玩家心理 藉新道具賺錢

當下不少遊戲屬於免費增值（freemium），即可以免費玩，但會透過遊戲內的微交易（microtransaction）功能販賣多種道具，例如改變玩家角色的外貌皮膚（skin）、裝備等，不少更以抽蛋形式（lootbox），讓玩家碰運氣抽到自己想要的道具。

此類機制一直是免費遊戲公司賺取利潤的方式，無可厚非，但近年不少遊戲公司懂得利用人性弱點，透過微交易謀取暴利。

電玩傳媒IGN上月報道指，不少本身有賭博傾向的玩家難抵課金誘惑，例如覺得必須擁有新出道具，而不少遊戲的難度會根據玩家進度增加，迫使他們購買新道具，令他們一不留神便花費過萬美元。

電玩微交易在西方國家已引起熱議，各地包括美國皆立法予以監管，電玩業界去年亦承諾作出自我監管等改善，例如Google Play Store要求所有設抽蛋機制的遊戲披露不同道具抽中的機率。AsiaOne去年引述遊戲開發商指，西方玩家遠較東方玩家對抽蛋機制呈強烈排斥感，課金成癮問題在亞洲遠較嚴重則不足為奇。

家長宜做功課 了解遊戲性質

電玩與其他娛樂方式包括書本、電視劇等，一樣有好壞及年齡之分，西方出產的大牌遊戲因法例及玩家意識緣故，一般較少微交易，但家長亦有其他方式分辨遊戲是否適合孩子，包括在網上做功課、看其他家長遊戲的評價（見表）。

據商會調查顯示，最多人課金打機的遊戲屬多人綫上戰術擂台、回合制策略類遊戲等，逾7成人因朋輩影響而玩，約4成人想靠打機獲得別人讚賞。這類心態令電玩消遣淪為炫耀攀比的工具，失卻遊戲樂趣，更加劇課金的傾向。家長除應讓孩子接觸單機綫下遊戲，亦可與孩子一起玩，親自了解遊戲是否適合孩子，更或促進親子關係。

打機作為新世代娛樂方式，並不代表家長無法參與。若能引導子女「向善」，便可免卻他們受害於不良商業手法。

▲ 新世代以打機作為娛樂，如何讓他們不會沉迷胡亂花錢買裝備，是家長需要思考的問題。（資料圖片）