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締造黃金商機 惠康同Market Place首辦買手綫上見面會

行政人員版 04:00 2020/08/13

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曾幾何時，香港係全球工業重鎮，「香港製造」4個字可以話係信心保證！雖然時至今日已少咗好多工廠，但唔少新興本地製造品牌仲keep到嗰份精緻同高品質，好多產品仲蘊藏住香港人嘅創意同毅力㖭！黛安知道，惠康超市同Market Place by Jason，喺9月9日將會首次舉辦「本地製造品牌速配超市買手」見面會，同大家分享獨特嘅品牌故事。

黛安向來好欣賞同支持本地製造嘅品牌，今次見面會無論係初創公司定係SME，只要產品係本地製造兼且產品夠獨特又夠突出，就可以參加喇！聽公關姊妹講，到時仲會有超過15位買手，親身透過視像會議同參加嘅商戶直接對話，佢哋可以趁機分享品牌故事同介紹產品嘅特色，雙方都可以抓緊機會交流意見，一齊發掘商機！

合適嘅品牌，仲有機會喺8間惠康同Market Place by Jasons超市嘅「香港製造系列」專區上架，機會真係好難得。相信透過今次見面會，除咗可以帶動本地品牌發展，仲可為雙方帶來更卓越嘅營銷效益，也為市民提供更全面及貼心嘅消費體驗，絕對係一個黃金三贏嘅機遇！

【按此】上網填寫相關資料，即可參加見面會。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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