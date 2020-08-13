疫苗不是鬥快 人命攸關安全首要

世界多國正全速研發新冠肺炎疫苗之際，俄羅斯卻忽然跑出，宣稱將會提供大規模接種，專家紛紛質疑俄羅斯疫苗的安全效用。事實上，疫苗攸關人命，疫苗競賽不應政治先行，為了爭奪成為第一個研發出疫苗國家而不擇手段加快程序，一旦出現問題，只會打擊民眾接種的信心。

俄疫苗搶註冊 未全面測試接種

俄羅斯總統普京周二宣布成為首個註冊新冠肺炎疫苗國家，並指女兒在接種後產生大量抗體，並計劃10月開始大規模接種。而哈薩克月底會與俄羅斯商討疫苗付運細節，菲律賓總統杜特爾特更表示，當疫苗抵達時，不介意作白老鼠，公開接種。

歐美專家紛紛批評俄羅斯鹵莽和愚蠢，整個研發過程欠缺透明，未經過第三階段臨床測試就接種，更是不道德。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，俄羅斯疫苗僅有38人進行測試，屬初步階段，反觀歐美藥廠涉及逾萬人臨床測試，並經過半年觀察，方能了解疫苗的安全及有效性，才讓人有信心。

事實上，多國正加速研發疫苗，俄羅斯和菲律賓等國願意使用未經測試的疫苗，皆因疫情嚴重衝擊環球經濟，多國要實施居家令，以致陷入衰退，失業率飈升。疫苗被視為當前最有效抵禦病毒的方法，一旦疫苗面世，人人接種並產生抗體，經濟便可重啟。

高盛估計，當疫苗改善經濟活動，美國明年經濟增長有望由原定5.6%上調至6.2%，失業率亦會由原先預估的7%下調至6.5%。

疫苗研發通常至少需要18至24個月時間，但也不保證最終會成功。在疫苗未面世前，過早重啟經濟，疫情隨時大反撲，美國當前深受其害。總統特朗普出於選情需要，不斷施加政治壓力，宣稱疫苗會在11月大選日之前面世。俄羅斯疫苗未進行第三階段大規模臨床測試就面世，反映疫苗審批未必依足程序。

趕工安全成疑 藥廠求出事免責

在趕工下研發的疫苗，究竟是否安全有效？接種後有否副作用？是否適用全球所有人種？正如2009年藥廠研發出人類豬流感疫苗時，瑞士政府便質疑疫苗有效性，可能會有副作用甚至癱瘓為由，不鼓勵全民接種。當下藥廠與時間競賽研發出疫苗，同樣也不敢保證接種後不會出現嚴重副作用，故要求在供應疫苗協議中加入免責條款，正正反映疫苗效用的不確定性。

疫苗注射入人體，後果可大可小，必須安全審慎。疫苗並不是武器，不能鬥快爭第一，需依足既定程序與標準，嚴格把關，確保有足夠防護效果才獲准面世。美國食品及藥物管理局（FDA）上月表明，只要疫苗防護效果達5成就會審批。

此外，疫苗是否充裕屬另一大挑戰。全球78億人口，短期根本上沒有藥廠的產能可滿足全人類需要，美國財雄勢大已斥資98億美元（約764億港元）預購了7億劑疫苗，很多窮國根本買不起，這解釋杜特爾特和菲律賓人甘當白老鼠的原因。世衞應盡早與多國協調商討，否則只會令貧富懸殊問題加劇。

疫苗研發雖刻不容緩，但絕不是軍備競賽般鬥快爭先，一旦人們對疫苗信心退怯，則疫情更難受控。

責任編輯：黃鑠安