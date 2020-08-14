「全民檢測」終於出爐，上星期醫生曾在本欄解釋其好處和難處，高興見到政府面對疫情的挑戰，願意接受中央支援，當然，在正面聲音下必有負面聲音，其中有人宣傳擔心全民核酸檢測過程中，會令個人基因資料被「送中」。

更令人擔心的是，有人會信以為真，不得不客觀地分析一下。

個人基因圖譜（Personal Genome）需要從全基因組測序（Whole Genome Sequencing，簡稱WGS）排列四十六條染色體全部超過六十億鹼基對（Base Pairs），以現時技術，絕對可以從口水中的人體細胞進行WGS，問題是，小量用作測試新冠肺炎病毒的口水，未必有足夠的人體細胞，有研究曾對比五百三十一份血液和五百零二份口水樣本（見註），發現百分之四十六的口水樣本，未能通過品質控制用作WGS列序，而只有百分之六的血液樣本失敗，故此，近半普通口水樣本根本就不能作個人基因圖譜之用。

再說，單有基因資料而無臨床資訊等於空談，全球最大的Personal Genome Project將給十萬人作WGS，並同時蒐集全面性臨床資料，這樣才能了解個人基因的真正意義。去年，香港亦已啟動Hong Kong Genome Project，花費近七億港元為二萬名自願參與的港人作WGS，並早已訂立保密標準。既是如此，實在看不到有需要從檢測新冠肺炎病毒的口水樣本中「偷取」港人的基因。

港人基因實非稀罕，危言只會聳聽，齊心才能抗疫。

註：Yao et al BMC Med Genomics 13（1）：11，2020