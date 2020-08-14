前陣子，在社交網站看到很多女性自貼的黑白照，響應一個不知誰人發起的女性平權（Women Empowerment）運動，我也收到同類邀請。

我沒有行動，但社交媒體很熱鬧，城中不少女星、名媛紛紛貼相，樣子和構圖皆精心雕琢過，張張美輪美奐，擺出專業模特兒甫士；有些還穿着性感小背心／內衣，有名媛更把自己全裸大肚趴地黑白照（姿勢很有技巧地把重要部位遮住）上載。

看到這些張張修圖修到隨手撿一張都可做雜誌封面的照片，可謂賞心悅目，很久未見過香港女星和名媛劃破沉默，那麼積極地做點甚麼的了，那一兩天，連塵封的女星也重現，個個鋪呀鋪，我作為旁觀者，視覺接受了很多刺激。但，wait！我看到，張張相還加上hashtags寫着#womensupportingwomen和#womenempowerment呢！

走筆至此，大家都明白我為何沒有參與這個自貼黑白相的行動了吧？！一、我沒有set晒頭、化行粧、趴晒地或專業攝影師開行風扇吹住頭髮，做出飄逸效果的模特兒照片可作對應；二、我當時仍未解開以下的邏輯之謎：A.究竟自貼黑白相上載社交網站係點樣support和empower女性法？我唔明。B.一邊嗌女性平權，一邊上載性感內衣／趴地半遮掩裸照又係咩玩法？直至現在，我仍覺莫名其妙。

有些事情，其實不需下下要夾硬套個正義光環，扮發聲搞到不倫不類的。想上載美感性感照於自己社交平台公諸同好，乾脆坦坦白白地說：「無，我其實覺得呢張影得我好鬼靚，諗住呃吓like咁啫！」我見到反而會毫不猶豫俾個like。又或，女性真心想women supporting／empowering women？實則不用個個做甚麼轟烈之事，先在日常對其他女性少做以下三件事：一、少說人是非；二、少在背後插人一刀；三、少將職場變成「宮心計」場景，那已功德無量。