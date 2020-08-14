京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in

盡管日本的新冠肺炎疫情仍未受控，但當地最新的旅遊消息一直受港人關注，期待疫情好轉後立即飛到日本玩個夠本。其中關西人氣旅遊熱點京都，最近就有全新酒店「sequence | KYOTO GOJO」進駐。酒

...