京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 副刊版 2020/08/14 分享： 盡管日本的新冠肺炎疫情仍未受控，但當地最新的旅遊消息一直受港人關注，期待疫情好轉後立即飛到日本玩個夠本。其中關西人氣旅遊熱點京都，最近就有全新酒店「sequence | KYOTO GOJO」進駐。酒 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 2020/08/08 澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 2020/08/04 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 米芝蓮逸東軒 推外賣自取砂窩小菜煲 2020/07/28 米芝蓮逸東軒 推外賣自取砂窩小菜煲 東京舊澡室化身文藝場 藝術錢湯+Cafe宮之湯開業 2020/07/25 東京舊澡室化身文藝場 藝術錢湯+Cafe宮之湯開業 綫上虛擬導覽 暢遊世界奇觀 2020/07/24 綫上虛擬導覽 暢遊世界奇觀 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 酒店 住宿 京都 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入