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京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in

副刊版 2020/08/14

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盡管日本的新冠肺炎疫情仍未受控，但當地最新的旅遊消息一直受港人關注，期待疫情好轉後立即飛到日本玩個夠本。其中關西人氣旅遊熱點京都，最近就有全新酒店「sequence | KYOTO GOJO」進駐。酒

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欄名 : 旅事通

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