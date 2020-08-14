在沖繩文化中，古時人們會在城堡舉辦各種活動，度假村亦維持了這項傳統，配合季節和時間規劃了各種館內活動。

1.琉球空手道武道哲學

眾所周知，空手道是日本的國術，原來空手道最早發源於琉球王國，即現今沖繩。琉球

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