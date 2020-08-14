沖繩文化體驗 副刊版 2020/08/14 分享： 在沖繩文化中，古時人們會在城堡舉辦各種活動，度假村亦維持了這項傳統，配合季節和時間規劃了各種館內活動。 1.琉球空手道武道哲學 眾所周知，空手道是日本的國術，原來空手道最早發源於琉球王國，即現今沖繩。琉球 ... 欄名 : Travel 相關文章 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 今日 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 周邊景點一覽 今日 周邊景點一覽 最新專欄文章 更多 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 今日 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 周邊景點一覽 今日 周邊景點一覽 峇里Nirjhara綠意飛瀑酒店 盡享天然野趣 2020/07/31 峇里Nirjhara綠意飛瀑酒店 盡享天然野趣 萬豪旗下酒店mesm進駐東京新地標 坐豪華遊艇往返羽田機場 2020/07/17 萬豪旗下酒店mesm進駐東京新地標 坐豪華遊艇往返羽田機場 安縵私人包機遊文化遺產 度身訂造享奢華之旅 2020/07/03 安縵私人包機遊文化遺產 度身訂造享奢華之旅 日本 沖繩 酒店行業 品牌 餐廳 交通 美食 意大利 菜式 咖啡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入